Aldi zieht noch dieses Jahr in Augsburger Karstadt-Filiale

Bereits seit Anfang 2020 gibt es Bauarbeiten im Untergeschoss der Karstadt-Filiale in der Augsburger Innenstadt, seitdem gab es auch die Spekulation, dass Aldi dort einziehen soll. Damals hat ein Sprecher der Aldi-Gruppe erklärt, dass sich das Unternehmen mit dem Augsburger Karstadt-Haus als möglichem neuen Standort beschäftige.

Aldi belegt zukünftig eine Teilfläche in der Karstadt-Filiale Augsburg

Nach einem halben Jahr haben wir nun nochmal bei Karstadt in Augsburg nachgefragt. Das Unternehmen steht derzeit nicht für ein offizielles Statement zur Verfügung. Aldi jedoch hat bestätigt, in Zukunft im Untergeschoss der Augsburger Karstadt-Filiale eine Teilfläche zu belegen. Für den Lebensmitteleinkauf in der Innenstadt gibt es demnach künftig eine weitere Möglichkeit. Die Arbeiten für den Einzug von Aldi laufen bereits.

Die Bauarbeiten für den Einzug von Aldi haben bereits begonnen. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN/ Laura Cedrone

Konkrete Angaben zum Eröffnungstermin können aktuell noch nicht gemacht werden. Es werde jedoch geplant, die Filiale im vierten Quartal dieses Jahres fertigzustellen. Weitere Informationen können derzeit noch nicht herausgegeben werden. Bereits in anderen Städten wie Trier, Düsseldorf und Saarbrücken ist Aldi in Karstadt-Filialen eingezogen – es handelt sich bei diesem „Zusammenleben“ demnach um keine Neuheit.

Schließung vieler Filialen der Warenhauskette



Erst vor Ende Juni konnte die Warenhauskette aufatmen. Bereits seit Anfang des Jahres läuft das Schutzschirmverfahren für die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Die Corona-Pandemie habe für den letzten Stoß ins Aus des Konzerns gesorgt, so die Geschäftsleitung. Am 19. Juni wurde nun bestätigt, dass Schließungspläne für 62 der 172 Filialen vorliegen. Davon betroffen sind laut Medieninformationen in Bayern drei Standorte in München, zwei in Nürnberg und einer in Ingolstadt. Die bayerisch-schwäbischen Filialen in Augsburg, Memmingen, Kempten und Ulm bleiben also erhalten. Insgesamt bleiben 100 Filialen geöffnet.