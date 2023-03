AEV: Lechwerke verlängert Premiumpartnerschaft

Zusammenarbeit

LEW und die Augsburger Panther haben ihre Partnerschaft verlängert. Foto: AEV

„Wir sind seit über 20 Jahren begeisterter Partner der Augsburger Panther und ihrer Fans. Die blauen LEW-Helme sind in dieser Zeit zum unverwechselbaren Markenzeichen der Panther geworden“, erklärt LEW-Vorstandsmitglied Dietrich Gemmel. „Für uns ist klar, dass wir dem Club auch in der zweiten Liga als verlässlicher Partner zur Seite stehen würden, damit den Panthern hoffentlich ein schneller Wiederaufstieg gelingt“, bekräftigt sein Vorstandskollege Markus Litpher. „Wir sind uns sicher, dass wir im Curt-Frenzel-Stadion bald wieder mitreißendes Eishockey in großartiger Atmosphäre erleben dürfen – also das, wofür der Eishockey-Standort Augsburg seit jeher steht.“



Die blauen LEW-Helme als Markenzeichen

Neben dem Branding der Helme der Profis und aller Nachwuchsmannschaften des Augsburger EV wirbt LEW auch weiterhin auf den Fangnetzen im Curt-Frenzel-Stadion. Maximilian Horber, Geschäftsführer der Panther, fügt an: „Neben den Helmen sind in den letzten Jahren auch die LEW-Caps bei den Ehrenrunden nach Heimspielen zu einem Markenzeichen geworden. Die Verlängerung der Premiumpartnerschaft mit den Lechwerken wird uns helfen, in der nächsten Saison wieder mehrere dieser Ehrenrunden erleben zu können." Des weiteren drückt er seine Dankbarkeit gegenüber der LEW aus: „Wir sind sehr glücklich, dass uns unsere Sponsoren auch in einer schwierigen Situation die Treue halten und uns ermöglichen, eine gute wirtschaftliche Basis für die kommende Saison zu schaffen. Danke LEW!“

Wer sind die Lechwerke?

Die LEW-Gruppe ist als regionaler Energieversorger im Südwesten Bayerns tätig und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeiter. Sie versorgt Privat-, Gewerbe- und Geschäftskunden sowie Kommunen mit Strom und Gas. Die LEW-Gruppe betreibt das Stromverteilnetz in der Region und ist mit 36 betriebsgeführten Wasserkraftwerken einer der führenden Erzeuger von umweltfreundlicher Energie aus Wasserkraft in Bayern. In eigenen Anlagen auf Freiflächen und Gebäuden erzeugen die Lechwerke auch Strom aus Photovoltaik. Die LEW-Gruppe betreibt ein eigenes, mehr als 5.800 Kilometer langes Glasfasernetz in der Region. Außerdem engagieren sie sich als Sponsor beim Sport, in der Kultur sowie bei sozialen Projekten für die Region.