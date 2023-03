Beim AEV arbeitet eine „Nachwuchstrainerin des Jahres“

Auszeichnung

Daniela Wiedemann ist die „Nachwuchstrainerin des Jahres“. Foto: AEV

Es ist eine große Auszeichnung für Daniela Wiedemann. Sie ist Coach in der Laufschule und Head of Recruiting beim Augsburger EV und wurde im Rahmen der DEL Award Show nun als Nachwuchstrainerin des Jahres ausgezeichnet.

So bewertet der AEV die Auszeichnung

Daniela Wiedemann bekommt mit dieser Auszeichnung, erklärt der AEV in einer Mitteilung, den verdienten Lohn für die großartige Arbeit, die sie seit vielen Jahren mit großem Engagement und Herzblut für den Augsburger EV leistet. Unter ihrer Leitung wurde die AEV-Laufschule zu einer der besten und größten Laufschulen Deutschlands, viele aktuelle und zukünftige Eishockeykarrieren haben hier ihren Ursprung, heißt es weiter.

Das sagt Daniela Wiedemann zu dem Preis ein

„Das Schönste an meiner Arbeit ist für mich, wenn die Kinder mit einem Lachen aufs Eis gehen. Wenn sie stolz sind, dass sie etwas Neues gelernt haben“, sagte Daniela Wiedemann in einer Videobotschaft im Rahmen der Award Show in Düsseldorf und ergänzte: „Ich bin wahnsinnig stolz, diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre. Diese Auszeichnung widme ich aber auch meinem gesamten Team, denn ohne die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer wäre unsere Laufschule nicht das, was sie heute ist.“