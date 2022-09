LEW schafft neue Freiflächen-Photovoltaikanlage in Augsburg

Photovoltaikanlage

Die neue Freiflächen-Photovoltaikanlage befindet sich in der Krumbacher Straße, östlich der B 17 auf Höhe der Ausfahrt Stuttgarter Straße. Nach Fertigstellung erstreckt sich die Anlage auf eine Fläche von 35.000 Quadratmetern und erreicht eine Leistung von 3 Megawatt. Foto: LEW/Thorsten Franzisi

Die Lechwerke (LEW) haben mit dem Bau einer neuen Freiflächen-Photovoltaikanlage in Augsburg-Oberhausen begonnen. Wofür der gewonnene Strom genutzt werden soll und welche Klima-Ziele das Unternehmen verfolgt.

Die geplante Photovoltaikanlage hat eine Fläche von rund 3,5 Hektar und steht auf einem Areal östlich der B17, nördlich der Ausfahrt Stuttgarter Straße. Sie wird nach Fertigstellung eine maximale Erzeugungskapazität von drei Megawatt haben. Rein rechnerisch kann eine Photovoltaikanlage dieser Größenordnung den Stromverbrauch von mehr als 1.000 Haushalten decken.

Stromversorgung der LEW-Areale mit erneuerbaren Energien

Ein Teil der Anlagenleistung wird zur Deckung des Strombedarfs vom LEW-Fuhrpark genutzt. Ebenso wird der LEW-Standort an der Stuttgarter Straße mit dem LEW-Ausbildungszentrum, Lagern und Werkstätten sowie einem Bürogebäude durch diesen erneuerbaren Strom versorgt werden. Die Liegenschaften sind über ein eigenes Arealnetz stromtechnisch miteinander verbunden, das direkt an die neue Photovoltaikanlage angebunden wird. Dadurch kann der Strombezug aus dem öffentlichen Netz für die LEW-Liegenschaften in Augsburg-Oberhausen reduziert werden. Die entsprechenden Strommengen stehen dann im öffentlichen Netz anderen Verbrauchern zur Verfügung.

Weiterer Ausbau von Photovoltaik-Anlagen geplant

Die Anlage zahlt damit auf das im vergangenen Jahr gestartete Programm von LEW zur Erreichung der eigenen Klimaneutralität bis 2030 ein. Die eigenen Erzeugungskapazitäten im Bereich Photovoltaik baut LEW weiter aus: Bis 2025 soll die Leistung der LEW-eigenen Anlagen von derzeit rund 12 Megawatt auf 25 Megawatt gesteigert werden. Dabei werden sowohl Freiflächenanlagen umgesetzt, als auch bestehende Dachflächen von Liegenschaften genutzt. In den vergangenen drei Jahren hat LEW die Zahl der PV-Anlagen verdreifacht.