Augsburger Panther verlieren Brady Lamb: Vereinsikone nimmt Abschied

Eishockey

Das Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. Foto: Iris Zeilnhofer/B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Neun Jahre lang ging Brady Lamb für die Augsburger Panther auf das Eis. Am Samstag wird er sich zum letzten Mal die Schuhe für den AEV schnüren. Warum der Verein das in zweifacher Hinsicht bedauert.

Er war über viele Jahre ein Gesicht des Augsburger Eishockeys, doch nun nimmt Brady Lamb Abschied von der Fuggerstadt. Er wechselte zur Saison 2014-15 aus der American Hockey League zu den Augsburger Panther. Dort schlug er daraufhin Wurzeln und absolvierte in neun Jahren ganze 463 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga für den AEV. Mit 226 Scorerpunkten (55 Tore und 171 Assists) ist der 34-jährige Kanadier der punktbeste Verteidiger in Augsburgs DEL-Historie.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das war Brady Lambs größter Moment bei den Augsburger Panther

Aber auch defensiv war Lamb viele Jahre eine verlässliche Größe im Pantherteam. Denn kein zweiter Spieler der Liga blockte in den vergangenen Jahren mehr Schüsse des Gegners als er. Zu seinen bedeutsamsten Momenten zählt sicherlich der Overtime-Winner im dritten Halbfinalspiel gegen München im Jahr 2019. Dieses Tor beendete nach 103:34 Minuten das längste Spiel der Augsburger Eishockeygeschichte. Lediglich 15 Pflichtspiele verpasste der verlässliche Rechtsschütze in neun Spielzeiten im Panthertrikot. Seit 2020 führte Brady Lamb die Panther zudem als Kapitän aufs Eis.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wehmütiger Abschied im Curt-Frenzel-Stadion steht bevor

Für Geschäftsführer Maximilian Horber kommt der Abschied zu einer unwürdigen Zeit: „Mit Brady Lamb verlässt uns eine absolute Identifikationsfigur, die einen Platz in unseren Geschichtsbüchern sicher hat. Er hat sich große Verdienste um unseren Club erworben. Brady hatte hier nicht nur sportlich wunderbare Jahre, sondern hat in Augsburg auch seine Familie gegründet, sich hier heimisch gefühlt und immer alles für unsere Farben gegeben. Zweifelsohne hätten wir uns für einen derart verdienten Spieler einen schöneren Abschluss gewünscht. Gemeinsam mit den Pantherfans möchten wir ihn am Samstag beim gemeinsamen Saisonabschluss aber nochmals hochleben lassen und Danke sagen. Danke für eine tolle Zeit, Brady!“