Ritec Holding bleibt Premium Partner der Augsburger Panther

Ritec Holding bleibt Premiumpartner in der Saison 2023-24. Quelle: Augsburger Panthers

Durch Vertragsverlängerungen werden in der Saison 2023-24 erneut verschiedene Premiumpartner der Augsburger Panthers im Stadion vertreten sein. Auch im kommenden Jahr wird sie Ritec Holding GmbH großflächig auf der Umlaufwerbung des Curt-Frenzel-Stadion werben. Auch auf einer Bande im TV-Bereich und auf dem Trikot der Augsburger Panther. Außerdem bleibt das Schwabmünchner Unternehmen auch mit seiner eigenen Unternehmensloge bei den Heimspielen vertreten.

Das Unternehmen:

Die Einstellung der Ritec Holding GmbH basiert auf Innovation, Verantwortung und Qualität. Den Rahmen der Unternehmensphilosophie bildet eine ziel- und lösungsorientierte Handlungsweise, sowie die Bereitschaft zur Veränderung. Das Unternehmen besitzt den Anspruch stets nach Vereinfachung zu streben und Prozesse zu verbessern. Da kommt dem Team von Frank Ritter ein reicher Erfahrungsschatz zugute.

Ritec Holding und der Augsburger Eishockey

Der Mann, der hinter der Ritec Holding GmbH steht, ist Frank Ritter. Schon als Inhaber und Geschäftsführer der Ritter GmbH unterstützte er die Augsburger Panther tatkräftig. Bei einem vergangenen Sponsorenabend machte Frank Ritter in großer Runde bekannt, dass er dem Augsburger Eishockey stets verbunden bleiben wird, komme was wolle. „In schweren Zeiten wird erkennbar, auf wen man sich wirklich verlassen kann. Die Zukunft der Augsburger Panther liegt mir sehr am Herzen, weshalb wir natürlich an unserer Unterstützung festhalten werden. Die Verantwortlichen haben einen Plan erstellt, wie sie sich die Zukunft des Clubs vorstellen. Dazu wollen wir gerne unseren teil beisteuern, denn wir sind alle Augsburger Eishockeyfans und müssen zusammenhalten.“, erklärt Frank Ritter stolz.

Eine gemeinsame Zukunft

Maximilian Horber, der Geschäftsführer der Panthers fügt hinzu: „Frank Ritter ist dem Eishockey in Augsburg seit unzähligen Jahren eng verbunden. Wir schätzen ihn nicht nur als verlässlichen Geschäftspartner, sondern auch als guten Freund und Ratgeber. Seine transparente und offene Zusage im Rahmen des Sponsorenabends war das nächste wichtige Zeichen für die kommenden wirtschaftlichen Pläne."