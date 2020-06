GRUMA Akademie startet mit neuem Schulungskonzept

Die GRUMA Akademie aus Friedberg hat ihr Schulungskonzept den neuen, in der Corona-Krise geltenden, Sicherheitsvorschriften und Hygienemaßnahmen angepasst. Deshalb bietet sie nun eine kontaktlose sowie sichere Ausbildung in den Themenbereichen Logistik, Transport und Sicherheit.

Begrenzte Teilnehmerzahl bei der Ausbildung

Durch eine begrenzte Teilnehmerzahl sorgt die GRUMA Akademie für den nötigen Abstand während der Pandemie. Die Schulungsräume wurden zum Teil ganz neu ausgestattet. In der praktischen Ausbildung kommen neben dem „Social Distancing“ Hygienesprays für Lenkräder und Bedienhebel sowie Einmalhandschuhe zum Einsatz.

Maschinen, Ladungssicherheit, Sicherheitsunterweisungen

Mehr als 12.000 Teilnehmer nutzen bei der GRUMA Akademie jährlich das Schulungsangebot für Maschinen, Ladungssicherheit, Sicherheitsunterweisungen und vieles mehr. Insgesamt stehen 16 verschiedene Kurse zur Auswahl, vom Staplerschein, Abseilschulung bis hin zum Baggerführerschein. Derzeit finden die Kurse an allen sieben Standorten und beim Kunden vor Ort statt.

Kontaktlose Auftragsübermittlung durch neue Truck Call App von Linde

„Social Distancing“ wird auch über die neue Truck Call App von Linde unterstützt. GRUMA bietet seinen Kunden eine Lösung, Fahraufträge im Lager mühelos per Smartphone oder Tablet vom Schichtleiter an die Staplerfahrer zu übermitteln. In derselben App werden die erledigten Fahrten als abgeschlossen übertragen. Neben Flexibilität, Schnelligkeit und Effizienz ermöglicht dies eine kontaktlose Auftragsübermittlung. Weitere Informationen und Beratung zur Truck Call App und ihre sechsmonatige Testphase zu Sonderkonditionen sind bei den GRUMA-Spezialisten für Sicherheit und Assistenzsysteme erhältlich.

Über die GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH

Die GRUMA Nutzfahrzeuge GmbH mit Hauptsitz in Friedberg im Kreis Augsburg verkauft, wartet und vermietet Gabelstapler sowie Land- und Kommunaltechnik der jeweiligen Marktführer. Der Unternehmensbereich GRUMA Akademie gehört zu den größten Schulungsanbietern für Transport und Logistik in Bayern.