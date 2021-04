Arbeitslosenzahlen in Aichach-Friedberg sinken im März

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wie für einen März üblich, geht die Zahl der Arbeitslosen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings gibt es wie in den Monaten zuvor einen Anstieg, dieses Mal von 27,6 Prozent oder 3.887 Arbeitslosen. Interessant wird besonders der kommende Monat sein, denn erst im April 2020 zeigten sich die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt.

Positives Zeichen für die Agentur für Arbeit

„Die Arbeitskräftenachfrage steigt auch März weiter an: 1.260 Stellen konnten wir neu in die Jobbörse aufnehmen. Das sind 86 oder 7,3 Prozent mehr als zum Vormonat und 29 oder 2,4 Prozent mehr als zum Vorjahr. Ein positives Zeichen ist die weiter steigende Zunahme der Stellenmeldungen aus der Zeitarbeit, die in diesem Monat sogar höher liegt als im vergangenen März, dem letzten Vor-Corona-Monat. Der Bestand an Arbeitsstellen beträgt im März 4.470 und liegt damit wieder höher als im Vormonat“, analysiert Koller-Knedlik.

„Ich spreche in dieser Zeit allen Mut zu, trotz der Pandemie und der gestiegenen Arbeitslosigkeit nicht aufzugeben. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor aufnahmefähig und uns gelingt es weiterhin, für Arbeitslose, auch in schwächelnden Branchen, eine neue Beschäftigung zu finden“, berichtet Elsa Koller-Knedlik.

Arbeitslosenquote sinkt auf 2,9 Prozent



Im Landkreis Aichach-Friedberg sind im März 2.270 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 128 Arbeitslose oder 5,3 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zu März 2020 sind es 597 oder 35,7 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote zum Vormonat sinkt auf 2,9 Prozent. Im März 2020 betrug die Arbeitslosenquote 2,2 Prozent und liegt damit noch immer im Korridor der Vollbeschäftigung. Im Landkreis Aichach-Friedberg nahm die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr bei allen Personengruppen zu. Die Bandbreite über alle Gruppen hinweg ging von plus 20,1 Prozent bei den Menschen mit Behinderung bis plus 99,6 Prozent bei den Langzeitarbeitslosen.

Der Lockdown hält den Arbeitsmarkt inzwischen bereits seit ungfähr einem Jahr in Augsburg in Atem. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung, hat Elsa Koller-Knedlik auch bereits letzten Monat betont.