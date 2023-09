HBplus Augsburg feiert einen neuen Meilenstein

Firma der Woche

Das Team von HBplus Augsburg. Foto: HBplus Augsburg

Besagte Erfolgsgeschichte hat sich in der engen Zusammenarbeit beider Kanzleien in Augsburg und dem Ausbau dieses Standorts als Herzstück des HBplus Kompetenz-Netzwerks für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung manifestiert.

Dieses Netzwerk, zu dem auch die Kanzleien in Burgau, Dinkelscherben, Donauwörth und Wertingen gehören, bietet in enger Kooperation mit dem Partner JuS Rechtsanwälte ein breites Spektrum an Dienstleistungen für steuerliche und wirtschaftliche sowie rechtliche Fragestellungen. Das 80-köpfige Team der Steuer- und Wirtschaftsprüfungs-Kanzleien, bestehend aus Steuerberatern, Steuerfachangestellten, Bilanzbuchhaltern, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern, zeichnet sich durch die Synergie ihrer individuellen Stärken aus und bietet eine hochgradig fachkundige, interdisziplinäre Beratung für Unternehmer in Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen.

Weshalb haben sich die Kanzleien zur Fusion entschieden

Der Anlass für diese Fusion am Standort Augsburg war die wohlverdiente Verabschiedung von Herrn Dr. Gerhard Stinglwagner, dem Gründungsgesellschafter der HBS, der nach fast 50 Jahren erfolgreicher Karriere und seiner maßgeblichen Rolle in der Augsburger Steuerberatungsbranche in den wohlverdienten Ruhestand trat.

Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der „neuen“ HBplus Augsburg wurden durch die erweiterte Geschäftsführung gestellt. Neben Heinz Hielscher und Alexander Besser sind nun auch Helga Nowak, Benjamin Zißler, Jochen Klauser – die alle seit mehreren Jahren in den Kanzleien tätig sind - als neue Geschäftsführer berufen worden.

Steuerberater Benjamin Zißler, verfügt über die zusätzliche Qualifikation als Fachberater im Gesundheitswesen (IBG/Hochschule Bremerhaven) und hat sich auf die steuerlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse und Anforderungen von Ärzten, Zahnärzten, Pflege- und Heilberufen sowie Apotheken spezialisiert. Er übernimmt nun die vollständige Betreuung der Mandanten aus dem Gesundheitswesen, die zuvor von Herrn Dr. Stinglwagner begleitet wurden.

Jochen Klauser ebenfalls langjähriger Steuerberater, legt als Wirtschaftsprüfer den Fokus auf seine bereits im Studium gesetzten Schwerpunkte Prüfung, steuerliche Gestaltungsberatung, Umstrukturierungen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. In diesen Bereichen betreut er Mandaten aus allen Standorten des HBplus Kompetenz-Netzwerks.

Helga Nowak, ist erfahrene Steuerberaterin und langjährige Geschäftsführerin der Kanzlei HBS, hat ihren Schwerpunkt im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, in der gestaltenden Nachfolge- und Vermögensplanung sowie der Bewertung von Immobilien und Geldanlagen. Auch sie verantwortet künftig die Betreuung der Mandanten in der Nachfolge von Herrn Dr. Stinglwagner.

Das ist das Portfolio von HBplus Augsburg

Das Team der HBplus Augsburg, derzeit bestehend aus 46 talentierten Köpfen, blickt aus seiner überaus erfolgreiche Geschichte nach vorn und bietet auch in Zukunft ein breites Spektrum an Expertise in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Und dieses Leistungsspektrum wird honoriert: Augsburg und die anderen Standorte des HBplus Kompetenz-Netzwerks werden regelmäßig, teilweise bereits zum fünften Mal in Folge, vom Handelsblatt als „Beste Steuerberater Deutschlands“ beziehungsweise „Beste Wirtschaftsprüfer Deutschlands“ ausgezeichnet.