Great Place to Work: Das sind die Spitzenarbeitgeber aus dem Allgäu

Welche Unternehmen im Allgäu sind ein Great Place to Work? Foto: Allgäu GmbH, Philip Herzhoff

Great Place to Work, das weltweit führende Institut für Arbeitsplatzkultur und Mitarbeiterengagement, hat erneut die begehrte Auszeichnung „Great Place to Work“ an eine Reihe von Unternehmen verliehen. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die eine außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur pflegen und ihren Mitarbeiter:innen ein motiviertes Umfeld bieten.

Great Place to Work ist bekannt für seine gründliche Bewertung verschiedener Faktoren wie Vertrauen, Teamarbeit, Führung, Entwicklungsmöglichkeiten und Mitarbeiterbindung. Die ausgezeichneten Unternehmen haben bewiesen, dass sie eine Arbeitsumgebung geschaffen haben, die auf Vertrauen, Offenheit und gegenseitigem Respekt basiert.

Ausgezeichnete Arbeitgeber im Allgäu 2023

2012 wurde zudem ein regionaler Wettbewerb in Kooperation mit der Allgäu GmbH ins Leben gerufen. Seither werden jährlich die Besten Arbeitgeber im Allgäu mit der begehrten Auszeichnung gewürdigt. Dies unterstreicht einmal mehr die hohe Attraktivität der Region mit zahlreichen Arbeitgebern, die einen hohen Wert auf ihre Mitarbeiter und deren Zufriedenheit sowie Weiterentwicklung legen.

In diesem Jahr konnten sich gleich drei Unternehmen aus dem Allgäu besonders hervortun: PRIMAVERA LIFE GmbH, HV-Office Software- und Systemhaus GmbH sowie SÄBU Holzbau GmbH. Die drei Arbeitgeber haben nicht nur bewiesen, dass sie herausragende Arbeitgeber sind, sondern auch die anspruchsvollen Kriterien für eine positive und motivierende Arbeitsumgebung erfüllen. Ihre Erfolge werden nicht nur von ihren Mitarbeitenden, sondern auch von der gesamten Region gefeiert.

Zu dem Wettbewerb

Um den begehrten Titel zu erlangen, müssen die Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen, die auf die Schaffung einer positiven Arbeitsumgebung abzielen. Dazu gehören unter anderem das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit. Eine offene Kommunikation, Transparenz und eine faire Behandlung sind entscheidend. Die Unternehmen müssen zudem sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden respektvoll behandelt werden und dass Chancengleichheit und Diversität gefördert werden. Eine positive Arbeitsplatzkultur erfordert eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Unternehmen sollten den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern fördern und ein Gefühl der Gemeinschaft schaffen. Die Schaffung einer angenehmen Arbeitsumgebung und die Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance sind ebenfalls wichtige Aspekte.

Diesen und vielen weitere Kriterien haben sich die Teilnehmer im Rahmen einer detaillierten Befragung der Mitarbeitenden sowie der Management-Ebene gestellt und mit Auszeichnung abgeschlossen.

Arbeitgeberwerte leben

„Unser Ziel bei PRIMAVERA ist es, im Einklang mit Mensch und Natur zu handeln. Das stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Miteinanders – auch, weil unsere Mitarbeitenden zurecht große Erwartungen haben. Es ist tagtäglich eine Herausforderung, sich dieses Vertrauen auch zu erhalten und immer wieder zu verdienen.“ - Unternehmensmitgründer und Geschäftsführer Kurt L. Nübling

Primavera hat sich als herausragender Arbeitgeber durch sein Engagement in all diesen Bereichen profiliert. Das Unternehmen legt großen Wert auf Transparenz, Offenheit und Teamarbeit. Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen helfen, deren Bedürfnisse und Anliegen zu verstehen. Darüber hinaus bietet Primavera gezielte Weiterbildungsmaßnahmen an, um die individuellen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter zu fördern.

„Für uns ist das durchweg positive Feedback unserer Mitarbeiter die Bestätigung, dass wir den richtigen Weg beschreiten. Wir nehmen die Auszeichnung zum Ansporn für weitere Maßnahmen zur Schaffung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur.“ – HV-Office Software- und Systemhaus GmbH

HV-Office hat sich als Vorreiter in Sachen Mitarbeiter:innenzufriedenheit etabliert, indem es eine positive Unternehmenskultur fördert. Respekt, Vertrauen und offene Kommunikation sind zentrale Werte bei HV-Office. Das Unternehmen bietet flexible Arbeitsmodelle an, um die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu unterstützen, und schafft ein modernes Arbeitsumfeld, das Kreativität und Innovation fördert.

„Kreativität ist gefragt - technisch und konzeptionell. Kreativität, die nicht per ordre de Mufti, sondern nur gemeinsam geweckt wird. Denn wir leben vom technischen Know-how und Engagement unserer Mitarbeiter:innen.“ - SÄBU Holzbau GmbH

SÄBU Holzbau zeichnet sich ebenfalls durch eine starke Unternehmensphilosophie aus, die auf Vertrauen, Fairness und wertschätzender Zusammenarbeit basiert. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeiter vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und fördert aktiv die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Durch offene Kommunikation auf allen Ebenen und ein starkes Gemeinschaftsgefühl wird bei SÄBU Holzbau GmbH eine positive Arbeitsumgebung geschaffen.

Austauschen und Vernetzen

In den kommenden Wochen bestehen verschiedene Möglichkeiten die Besten Arbeitgeber aus dem Allgäu kennenzulernen und sich mit weiteren Personalverantwortlichen auszutauschen.

Hierfür lädt Sie die Allgäu GmbH gemeinsam mit Great Place to Work recht herzlich zu dem gemeinsamen Austauschforum am 19. Juli 2023 ab 14 Uhr bei dem Gastgeber PRIMAVERA LIFE GmbH in Oy-Mittelberg ein. Wir wollen gemeinsam diskutieren, wie eine positive Arbeitsplatzkultur etabliert werden kann, inwiefern Arbeitgeberattraktivität glaubhaft gestaltet werden sollte und wollen von den Erfahrungen der diesjährig prämierten Arbeitgeber lernen. Zur vollständigen Programmübersicht sowie zur Anmeldung zu der kostenfreien Vernetzungsveranstaltung geht es hier.

Außerdem finden Sie die Besten Arbeitgeber der vergangenen Jahre auf der Allgäuer Festwoche im Haus der Allgäuer Werte (bekannt als Markthalle). Hier können Sie einen Blick hinter die Kulissen der jeweiligen Arbeitgeber werfen und weitere Kontakte knüpfen.

Wenn Sie Interesse an der Auszeichnung und dem regionalen Wettbewerb haben oder ein Gefühl für die Wünsche Ihrer Mitarbeitenden haben wollen, dann wenden Sie sich gerne an die Projektverantwortliche der Allgäu GmbH (Jana Reuß, reuss(at)allgaeu.de).

Das Projekt wird im Rahmen des Regionalmanagements der Allgäu GmbH durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.