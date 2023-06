Der HR Wissenssnack: Die Digitale Veranstaltung für Arbeitgeber

Symbolbild. Der HR Wissenssnack geht in die erste Runde. Foto: Philipp Herzhoff, Allgäu GmbH

Wie Unternehmen aktuellen Herausforderungen im Personalmanagement begegnen und welche Trends sich abzeichnen, können Arbeitgeber im HR Wissenssnack, einem digitalen Format, in jeweils 45 Minuten erfahren.

In jeweils 45 Minuten wird bei dem digitalen Format HR Wissenssnack regelmäßig zu Themen aus dem Personalmanagement wie Recruiting oder Employer Branding informiert. Hinzugezogen werden dafür Experten aus den jeweiligen Fachbereichen oder Beispiele aus der Region, um Arbeitgebern Impulse zu Veränderung und Anstoß zu neuen Handlungsweisen zu geben. Der erste HR Wissenssnack findet am 14. Juni um 09:30 Uhr statt und widmet sich den Ergebnissen der kürzlich durchgeführten Arbeitskräftestudie Allgäu. Die Veranstaltung findet alle sechs bis acht Wochen in digitaler Form statt. Die weiteren Termine und Themen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Um Anmeldung zu der kostenfreien Veranstaltung wird gebeten

Das Format wird im Rahmen des Regionalmanagements der Allgäu GmbH veranstaltet und durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert.

Ansprechpartnerin zum Projekt:

Jana Reuß

Allgäu GmbH – Gesellschaft für Tourismus und Standort

Allgäuer Straße 1

87435 Kempten

Telefon 0831 57537 16

reuss(at)allgaeu.de

allgaeu.de