AUMÜLLER AUMATIC – Innovation und Familienfreundlichkeit vereint

Arbeitgeber der Woche

Aumüller Aumatic ist der Arbeitgeber der Woche. Foto: Aumüller Aumatic

Seit über einem halben Jahrhundert setzt das weltweit agierende Unternehmen AUMÜLLER AUMATIC Maßstäbe in der Branche. Mit dem Hauptsitz in Deutschland, steht das Unternehmen für Qualität "Made in Germany". Vom Handwerksbetrieb zum international erfolgreichen Industrieunternehmen – der Weg von AUMÜLLER AUMATIC ist geprägt von Fortschritt, Teamarbeit und dem stetigen Drang zur Innovation.

New Work – Die Zukunft der Arbeit

AUMÜLLER AUMATIC hat die Prinzipien von New Work nicht nur anerkannt, sondern auch weiterentwickelt. Die Kombination aus hochindividuellen Zeitmodellen, Incentives und Angeboten bietet Mitarbeitenden die perfekte Balance zwischen Beruf, Freizeit und Familie. Geschäftsführerin Ramona Meinzer erkennt die Bedeutung individueller Lösungen, die nur durch tiefgehende Gespräche mit den Mitarbeitenden realisiert werden können.

Die externe Beratung, die für die Implementierung von New Work hinzugezogen wurde, beleuchtete wichtige Aspekte, die vorher nicht berücksichtigt wurden. Dieser professionelle Ansatz hat den Weg für ein Arbeitsumfeld geebnet, das jeden Mitarbeiter individuell sieht und unterstützt.

Ein Familienunternehmen, das auszeichnet

Es ist kein Zufall, dass AUMÜLLER AUMATIC als eines der 20 familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns ausgezeichnet wurde. Die betriebliche Gesundheitsförderung, flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten und ein gesundheitsschonender Einschichtbetrieb in der Fertigung zeigen deutlich, wie sehr das Unternehmen seine Belegschaft wertschätzt.

TOP 100-Award – Sieben Mal in Folge

Die kontinuierliche Auszeichnung mit dem TOP 100-Award unterstreicht die Innovationskraft von AUMÜLLER AUMATIC. Das Unternehmen setzt auf eine systematische Planung von Innovationen, unterstützt durch abteilungsübergreifende Teams und eine starke fachliche Expertise. Der Fokus auf Open Innovation, die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Forschungseinrichtungen, macht AUMÜLLER AUMATIC zu einem Vorreiter in der Branche.

Was erwartet Bewerber?

AUMÜLLER AUMATIC bietet nicht nur einen spannenden Arbeitsplatz, sondern auch zahlreiche Benefits:

Familiäres Arbeitsklima in einem globalen Unternehmen

Abwechslungsreiche Tätigkeiten und regelmäßige Teamevents

30 Tage Urlaub

Flexible Homeoffice-Lösungen und Gleitzeitmodelle

Monatliche steuerfreie Benefit-Card im Wert von 50 €

Betriebliche Gesundheitsförderung: Kostenlose Getränke, Firmenobst, Betriebssport und Gesundheitstage

Werde auch Du Teil der AUMÜLLER-Teams

Mit über 50 Jahren Erfahrung, mehrfachen Auszeichnungen und einer starken Mitarbeiterorientierung bietet AUMÜLLER AUMATIC nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch einen Arbeitsplatz, an dem jeder Einzelne wertgeschätzt wird und sein volles Potential entfalten kann. Innovation, Fortschritt und Familienfreundlichkeit sind hier keine leeren Worte, sondern gelebte Praxis.

Du bist ein Teamplayer und möchtest Dich weiterentwickeln? Dann schau gerne bei unseren offenen Stellen vorbei oder melde Dich bei Nadine Maier unter der +49 8271 8185-141 oderbewerbung(at)aumueller-gmbh.de.