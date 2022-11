Zum 50-jährigen Jubiläum: Aumüller Aumatic sendet Glücksboten aus

Festakt

Die Glücksboten von Aumüller Aumatic übergeben die Spendenchecks. Fotos: Aumüller

Aumüller Aumatic hat seine Spendenaktion zum 50-jährigen Firmenjubiläum jetzt abgeschlossen. Für jedes Jahr seiner Firmengeschichte hat das auf Lüftungs- und Entrauchungstechnik spezialisierte Unternehmen 1.000 Euro für Projekte mit sozialem Engagement gespendet. Vorgeschlagen wurden diese von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern von Aumüller, die sich als „Glücksboten“ registrieren und für „ihr“ soziales Projekt werben konnten. Im laufenden Jubiläumsjahr wurden so 50 Einrichtungen mit insgesamt 50.000 Euro bedacht. „Wir freuen uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit so viele sozial engagierte Menschen unterstützen und an unserem Unternehmenserfolg teilhaben lassen konnten. Ein großes Dankeschön geht an unsere Glücksboten, die sich unermüdlich für ihre Herzensangelegenheit eingesetzt haben. Die inspirierenden Gespräche und spannenden Geschichten dabei sind für mich persönlich und meine Mitarbeiter ein großer Ansporn für unsere tägliche Arbeit“, meint Ramona Meinzer, Geschäftsführende Gesellschafterin von Aumüller Aumatic.

Aumüller Aumatic spendet an diverse Projekte

Die erste Spende wurde von der Aumüller-Mitarbeiterin Angela Leong an den Verein Augsburger Kantine überreicht, die bedürftige Menschen mit preiswerten Lebensmitteln unterstützt. Leong animiert dort ehrenamtlich Unternehmen, Nahrungsmittelüberschüsse an die Augsburger Kantine abzugeben. Einen großen Schwerpunkt bildeten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, von Kindergärten über Schulen bis hin zu Therapieeinrichtungen für krebskranke Kinder. Unterstützt wurden auch Freiwillige Feuerwehren, in denen zahlreiche Aumüller-Mitarbeiter in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig sind. So kann die FFW Schrattenhofen mit Hilfe der 1000 Euro-Spende eine Schmutzwasserpumpe für die häufigen Hochwasserlagen anschaffen und die FFW Brunnenthal eine Wärmebildkamera zum Aufspüren von Glutnestern.

Aumüller Aumatic fördert Organisationen in Schwaben und der Welt

Viele der von Aumüller geförderten Projekte sind regional in Bayerisch-Schwaben angesiedelt. Die Größe der sozialen Einrichtung spielt dabei keine Rolle. So wurden neben der Stiftung Bunter Kreis des Universitätsklinikums Augsburg auch viele kleine Organisationen wie Tierschutzeinrichtungen oder der Verein Glühwürmchen e.V. unterstützt. „Um international erfolgreich agieren zu können, muss man regional fest verwurzelt sein – so wie wir in Bayerisch-Schwaben. Es ist uns ein großes Anliegen, der Region etwas von unserem Erfolg zurückzugeben“, erklärt Meinzer. Regionalität war jedoch kein Ausschlusskriterium für die Spendenaktion. Die Glücksboten Jennifer und Matthias Sautter von Sautter Brandschutztechnik unterstützten mit großem Engagement eine Familie im schwer von der Flutkatastrophe getroffenen Ahrtal, deren fast bezugsfertiges Haus neu aufgebaut werden musste. Darüber hinaus stockten sie die Aumüller-Spende auf und installierten eine Notstromversorgung in Dernau.