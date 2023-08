Allgäu TopTeam Hotels ist unter den Top10 des Deutschen Tourismuspreises 2023

In den Allgäu TopTeam Hotels strahlen nicht nur die Gäste, sondern auch die Mitarbeiter*innen. Foto: Resort Bergkristall

13 AllgäuTopHotels setzen gemeinsam als Allgäu TopTeam Hotels ein klares Zeichen für die Attraktivität der Spitzenhotellerie als Arbeitgeber: Ein gutes Leben in und durch die Hotellerie ist. Das ist ein klarer Perspektivenwechsel hin zu den Bedürfnissen der jungen Menschen nach mehr Flexibilität und einer höheren Vereinbarkeit mit den persönlichen Lebenszielen. Erklärtes Projektziel ist, dass die Besten im Tourismus arbeiten. Dafür wurden die Zeichen auf Zukunft gestellt.

Finanzielle Basis ist eine übertarifliche Bezahlung mit 13 Brutto-Tarif-Gehältern. Das bedeutet eine Gehaltssteigerung von rund 20 Prozent im Vergleich zu 2022. Für Fachkräfte mit drei Jahren Berufserfahrung sind das mindestens 3.000 Euro pro Monat. Das bedeutet nicht nur eine ordentliche Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter*innen, sondern durch die tarifliche Zuordnung aller Positionen eine hohe Transparenz und hat zu einer deutlichen Steigerung der Zufriedenheit in den Teams beigetragen.

Dazu trägt auch ein gemeinsames Leistungsversprechen mit 10 klar definierten Punkten bei. Diese umfassen Aspekte rund um flexible Arbeits- und Urlaubszeiten, über die individuelle Karriereförderung bis hin zur aktiven Einbeziehung in den Umweltschutz und vielfältigen individuelle Zusatzleistungen der Betriebe, wie etwa attraktiven Wohnungen.

Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH zeigt sich über die positive Entwicklung des Projekts sehr erfreut: “ Die Allgäu Topteam Hotels tragen mit ihrer Spitzenleistung im Personalmanagement stark zur Sicherung einer hohen Erlebnisqualität im Allgäu bei und bringe eine sehr positive Dynamik in dieses wichtige Zukunftsfeld.“

Alle Infos zum Projekt finden Sie hier.

Am 5. September die Allgäu TopTeam Hotels ins Finale wählen!

Dieses Konzept hat die Jury des Deutschen Tourismuspreises 2023 überzeugt und hat die Allgäu TopTeam Hotels unter die Top10 nominiert. Am 5. September tagt die Jury öffentlich in einer Zoom-Konferenz. Alle 10 Nominierten stellen sich in einer kurzen Präsentation vor. Es gibt für das Finale eine Wildcard, die durch die Teilnehmer*innen der Jurysitzung vergeben wird. Um 10.15 Uhr geht es los.

„Wir wollen mit diesem Leuchtturmprojekt zurück auf die große Bühne! Nach dem großen Erfolg 2022 mit den AllgäuAzubiTopHotels haben wir die Chance, auch die starke Leistung der Allgäu TopTeam Hotels ins beste Licht zu setzen.“, freut sich Sybille Wiedenmann, die Geschäftsführerin der AllgäuTopHotels. „Besonders wichtig ist uns dabei, auch für die gesamte Branche ein Zeichen zu setzen. Es hat sich in den Letzen Jahren viel geändert, das muss innerhalb und außerhalb der Tourismusbranche noch viel bekannter werden.“

Auf der Projektseite können Unterstützer*innen sich zur Zoomkonferenz anmelden und für die Allgäu TopTeam Hotels voten.

Die Preisträger werden am 23. November auf dem Deutschen Tourismustag in Bielefeld bekanntgegeben. Es werden insgesamt drei Jurypreise und der ADAC-Publikumspreis verliehen.