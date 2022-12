Allgäu Azubi TopHotels gewinnen Bayerischen Staatspreis

Auszeichnung

Freude über das gelungene Konzept der Allgäu Azubi TopHotels. Hier beim Hotel Oberstdorf. Foto: Hotel Oberstdorf

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat neun Allgäu Azubi TopHotels für deren erfolgreichen Maßnahmen zur Berufsorientierung der Schüler mit 4.000 Euro ausgezeichnet. Der Mix der Maßnahmen hat die Jury überzeugt: Im Fokus stehen die interaktiven Messeauftritte, bei denen die Chefs und Azubis gemeinsam mit interessierten Jugendlichen Cocktails mixen und Allgäuer Tapas zubereiten. „Mit diesen Aktionen erleben Jugendliche und auch ihre Eltern den Spirit der Branche und werden animiert, ein Praktikum in einem der neun Allgäu Azubi TopHotels zu durchlaufen“, erklärt Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der AllgäuTopHotels. Durch das Praktikum erhalten sie einen Einblick nicht nur in den Charakter des Hotels, sondern auch was sie bei einer Lehre in einem der vielfältigen Ausbildungsberufe erwartet. So können sie sich zielgerichtet auf ihren Traumberuf bewerben. Die Erfolgsquote ist erfreulich hoch: Vom Praktikum zur Lehre und zu einem Karrierestart in der Hotellerie.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Dieses Konzept der AzubiTopHotels hat die Jury überzeugt

Beim Tag der Offenen Tür im April 2022 gab es zum ersten Mal einen Blick hinter die Kulissen der Hotels. Im Kino, im Radio und über die sozialen Medien hieß es „Pack die Zukunft in deinen Koffer“, mit dem Interessierte für den Tag der Offenen Tür eingeladen wurden. Ein informativer Webauftritt, die Teilnahme an der Berufsoffensive Allgäu, Kurzvideos zu den wichtigsten Ausbildungsberufen auf dem Portal „Lehre macht Karriere“ sind weitere wichtige weitere Bausteine, um den Jugendlichen ihre Chancen in dieser spannenden Branche näher zu bringen. Dieser Mix wurde nun im Rahmen der Berufsbildungsmesse 2022 in Nürnberg mit dem Bayerischen Staatspreis prämiert.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das bedeutet der Staatspreis für Sybille Wiedenmann

„Diese Auszeichnung ist für die Teams der Allgäu Azubi TopHotels eine hohe Motivation, den gemeinsamen Weg in der Begeisterung der jungen Menschen mit so hohem persönlichen Einsatz fortzusetzen“, freut sich Wiedenmann. Und Bernhard Joachim ergänzt: „Dieser Preis ist ein weiteres Beispiel, dass das Allgäu in einem starken Netzwerk erfolgreich junge Menschen anspricht. Motivierte Auszubildende sichern die Qualität der Tourismusbranche.“