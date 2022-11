Allgäu Azubi TopHotels gewinnen ADAC Publikumspreis auf dem Deutschen Tourismustag

Auszeichnung

Von links: Reinhard Meyer Präsident Deutscher Tourismusverband, Florian Lingenfelder, Hotel König Ludwig, Sybille Wiedenmann, AllgäuTopHotels, Daniela Schmitt, Wirtschaftsministerin Rheinland-Pfalz, Miriam Engstler, AllgäuTopHotels, Juliane Rapp, Hotel König Ludwig, Carsten Cossmann, ADAC. Foto: DTV/Jan Sobotka

Die Elite des Deutschlandtourismus trifft sich zum ersten großen Tourismustag seit 2019 in Mainz. Rund 500 Teilnehmer*innen und diskutieren in der Fachtagung die Herausforderungen der Zukunft. Am Abend werden im kurfürstlichen Schloss die Gewinner des Deutschen Tourismuspreises bekannt gegeben. Von über 70 Bewerbern sind die Allgäu Azubi TopHotels von einer hochkarätigen Jury unter die Top 5 nominiert. Die Preisverleihung startet mit der Bekanntgabe des ADAC-Publikumspreises: mit 35 Prozent der abgegebenen Stimmen setzt sich das ambitionierte Projekt klar bei der offenen Abstimmung durch. In einer mitreißenden Laudatio durch Carsten Cossmann, Leiter Tourismus ADAC, wird die Nachwuchsförderung der Allgäu Azubi TopHotels ausgezeichnet.

So schätzt ybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu TopHotels die Auszeichnung ein

Der Jubel ist nicht nur bei den Gewinnern groß: Eine große Welle der Begeisterung geht für die erfolgreiche Nachwuchsförderung der Allgäuer Azubi Top Hotels durch den Saal. „Wir bieten eine erstklassige Ausbildung und wollen damit die Besten für den Tourismus gewinnen. Mit neuen Konzepten begeistern wir die jungen Menschen gemeinsam für unsere Branche. Wir haben mehr Azubis als 2019. Gemeinsam rocken wir die Zukunft“, ist die mutmachende Botschaft von Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu TopHotels zur Tourismusbranche.

So funktioniert die Akademie der AllgäuTopHotels

Seit über fünf Jahren gehen die Allgäu AzubiTopHotels neue Wege in der Nachwuchsförderung, um den jungen Leuten eine erstklassige Ausbildung mit 11 TopVorteilen zu garantieren: von 100 Euro on Top auf das Lehrlingsgehalt über eine Tour in eine spannende Stadt, um andere Konzepte kennen zu lernen bis hin zur eigenen Akademie, die 2021 gestartet ist. Über 100 Azubis profitieren in 9 Allgäu AzubiTopHotels von dieser Spitzenausbildung. Mit der Akademie wird die Persönlichkeitsentwicklung der Azubis gestärkt durch Themen von Selbstfindung, über Kommunikation und Konflikt, Arbeiten im Team bis hin zum Selbstmanagement. Damit erhalten die jungen Menschen ein wichtiges Handwerkszeug für ihre persönliche und berufliche Zukunft. Mit der Teilnahme an den Akademie Workshops steigt das Selbstvertrauen der Azubis und es fällt ihnen leichter mit schwierigen Situationen umzugehen. Damit steigt die Freude an dem vielseitigen Beruf und führt zu mehr Spaß im Team und mit den Gästen. Alle Infos zum Projekt und wie jungen Menschen sich bewerben können, ein TopAzubi zu werden, gibt es unter allgaeu-azubi-tophotels.de