Allgäu AzubiTopHotels für den Deutschen Tourismuspreis 2022 nominiert

Die Ausbildung junger Nachwuchskräfte sorgt für Freude bei Allgäu Top Hotels. Foto: Hotel Oberstdorf

Die Allgäu AzubiTopHotels gehen seit fünf Jahren neue Wege in der Nachwuchsförderung. Von 100 Euro on Top auf das Lehrlingsgehalt über eine Tour in eine spannende Stadt, um andere Konzepte kennen zu lernen bis hin zur eigenen Akademie. Für 100 Azubis in neun Allgäu AzubiTopHotels ist das Teil der Lehre.

Worauf zielt die Ausbildung ab?

Mit der Akademie soll die Persönlichkeitsentwicklung der Azubis gestärkt durch Themen von Selbstfindung, über Kommunikation und Konflikt, Arbeiten im Team bis hin zum Selbstmanagement. Damit erhalten die jungen Menschen ein Handwerkszeug für ihre persönliche und berufliche Zukunft. Mit der Teilnahme an den Akademie Workshops steigt das Selbstvertrauen der Azubis und es fällt ihnen leichter mit schwierigen Situationen umzugehen. Damit soll die Freude an dem vielseitigen Beruf wachsen und zu mehr Spaß im Team führen.

Hohe Anerkennung des Projekts

Für dieses Leuchtturmprojekt in der Nachwuchsförderung wurden die Allgäu AzubiTopHotels jetzt mit dem Deutschen Tourismuspreis 2022 nominiert. Mit diesem prämiert der Deutsche Tourismusverband e.V. (DTV) jedes Jahr zukunftsweisende Projekte im Deutschlandtourismus. Eingereicht werden können innovativ, kreativ und professionell umgesetzte Projekte, die frischen Wind in die deutsche Tourismusbranche bringen und bereits erfolgreich am Markt eingeführt wurden.

Wann steht der Sieger fest?

Der bundesweite Innovationspreis wird seit dem Jahr 2005 verliehen und ist eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Tourismusbranche. Eine Jury aus Tourismusexperten und Fachjournalisten bewertet die Wettbewerbsbeiträge. Wichtigstes Kriterium ist der Innovationsgrad. Außerdem gibt es Punkte für Qualität und Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit sowie Nachhaltigkeit. Insgesamt 72 Bewerbungen wurden für den Deutschen Tourismuspreis 2022 eingereicht und fünf Wettbewerbsteilnehmer stehen jetzt im Finale des Deutschen Tourismuspreises 2022. Am 16.11.2022 findet in Mainz die Bekanntgabe der Gewinner statt.