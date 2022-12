Urbanuncut zieht von Augsburg nach Berlin

Neuer Standort

Julius Krebs ist einer der zwei Gründer von Urbanuncut. Foto: Urbanuncut

Die in Augsburg und München gegründete Filmproduktion- und Kreativagentur Urbanuncut erweitert ihren Sitz in die Bundeshauptstadt. Warum die Firma Berlin gewählt hat.

Es wurden bereits seit Längerem Pläne geschmiedet, jetzt ist es so weit: Urbanuncut zieht nach Berlin. Zuvor fokussierte die junge Werbefilmproduktion ihre Arbeiten hauptsächlich auf Augsburg und München. Jetzt soll auch die Hauptstadt ins Visier genommen werden.

Warum Berlin?

Als Werbefilmproduktion ist Berlin für die Firma schon längst attraktiv. Bereits einige Agenturen und Kunden werden hier von Urbanuncut betreut und es sind vielfältige Produktionen und Projekte entstanden. Dementsprechend hat sich mittlerweile schon ein Netzwerk aus Kollaborateuren dort gebildet, mit denen die Firma zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit möchte das Unternehmen mit seinem Umzug jetzt vertiefen, heißt es in einer Mitteilung.

Effizient und nachhaltig

Auch zeit- und ressourcentechnisch bietet sich der Umzug an: Zwar ist es heutzutage möglich, viele Schritte der Planung eines Projekts auch online zu erledigen, aber bei der Frage nach dem richtigen Drehort spielt der Standort durchaus eine Rolle. Lange Anfahrten sind nicht nur zeitintensiv, sondern verursachen auch zusätzliche Kosten und Komplikationen. Der Standortwechsel soll dies für Urbanuncut vereinfachen. Auch für die Umwelt ist das die richtige Lösung, denn kürzere Anfahrten sind nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger. Für Urbanuncut besitze Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Dies soll, so gut es geht, mit ihrer Arbeit vereinbart werden, teilt das Unternehmen in einem Statement mit.