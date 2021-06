Urban & Uncut: Augsburger Startup baut eigenes Filmstudio auf

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Der Umgang mit der Pandemie wird für viele Menschen zunehmend schwieriger. Wie geht es euch bei Urban & Uncut?



Julius Krebs: Natürlich haben auch wir einige Änderungen in unserem Arbeitsalltag vornehmen müssen. Das ist nicht immer leicht und die Allgemeinsituation schlägt natürlich auf die Laune. Trotz allem haben wir unsere Leidenschaft nicht verloren und hoffen stark, dass die Situation bald wieder für alle leichter wird.

Ihr habt mitten in der Pandemie euren neuen Standort in München gegründet. Ist das angelaufen, wie ihr euch gewünscht habt? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wir sind mit unserem Start in München super zufrieden. Home-Office und Social-Distancing bleiben weiterhin ein Thema, wir sind jedoch untereinander und mit den Kunden stets gut vernetzt. So können wir auch aus der Ferne ideal miteinander arbeiten. Im Büro haben wir zum Glück viel Platz, weshalb wir nach Möglichkeit auch dort für unsere Kunden da sind.

Wie hat sich euer Arbeitsalltag durch Corona verändert?



Wir haben begonnen, in kleinen Gruppen zu arbeiten und wenig zu reisen, um dem Infektionsrisiko bestmöglich zu entgehen. Außerdem haben wir den nächsten Schritt gewagt: wir bauen gerade unser eigenes Filmstudio auf. Dort wollen wir auch anderen Kreativen die Möglichkeit geben, sich auszuleben. Mehr kann ich dazu jedoch noch nicht verraten.

Wie wirkt sich das Corona-Virus auf die Filmproduktion aus?



Wir behalten die aktuelle Lage natürlich im Blick und passen unsere Filmproduktion den geltenden Vorschriften an. Die Teilnehmerzahl wird zudem auf ein Minimum reduziert. Bei aufwendigeren Produktionen mit mehreren Beteiligten werden Teams aufgeteilt, die zeitversetzt am Set arbeiten.

Julius Krebs, Geschäftsführer und Art Director bei der Urban & Uncut Studios GmbH. Foto: Urban & Uncut Studios GmbH

Welche Tipps habt ihr, um trotz Corona während der Arbeitszeit mit den Kollegen vernetzt zu bleiben?



Corona hat uns beigebracht, dass gute digitale Tools wichtig. Mit Online-Pinnwänden wie beispielsweise Miro macht Brainstorming auch von zuhause aus Spaß. Slack nutzen wir für die interne und externe Kommunikation. Monday ist eine gute Plattform zur Aufgabenverwaltung und die üblichen Tools wie Zoom oder Microsoft Teams nutzen wir für Videokonferenzen. Außerdem kann es hilfreich sein, für den regelmäßigen Austausch einen Jour fix im Kalender einzurichten. Also einen festen Tag pro Woche, an dem sich alle Kollegen virtuell treffen.

Kreativität, Inspiration und Motivation bleiben aktuell oft auf der Strecke – was hilft euch in diesem Fall weiter? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Wir können empfehlen, diese Problematik gezielt anzugehen, das Prokrastinieren aufzuhören, das Handy in den Flugmodus zu schalten und spezielle Kreativitätstechniken anzuwenden. Außerdem versuchen wir, alles an Inspiration aufzusaugen, um motiviert zu bleiben. Sei es durch Musik beim Arbeiten, das Auschecken anderer Arbeiten oder einen Spaziergang um den Block zwischendurch. Sich mit anderen Kollegen aus der Branche zu vernetzen und in Kontakt zu bleiben, hilft außerdem auch, das ein oder andere Tief zu überwinden.

Welches positive Fazit zieht Urban & Uncut aus der Krise?

Wir versuchen, die Ohren steif zu halten und die Herausforderungen für unsere Weiterentwicklung zu nutzen. Die Corona-Krise hat vielen bewusst gemacht, was digital möglich ist. Das Angebot ist durch die Pandemie nochmal gewachsen und wird mittlerweile auch gut genutzt. Das erleichtert uns den Alltag um einiges.