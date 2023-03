FC Augsburg beginnt Zusammenarbeit mit IHK Schwaben

Nachwuchsförderung

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll und Stefan Reuter sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Marc Lucassen und Dr. Florian Habermann, Geschäftsführer der IHK Akademie Schwaben, bei der Vertragsunterzeichnung in der WWK Arena. (Quelle: IHK Schwaben)

Gemeinsam mit der IHK Schwaben und der IHK Akademie Schwaben möchte sich der FC Augsburg in Zukunft für die Nachwuchsförderung in der Region Bayerisch-Schwaben einsetzen. Die Kooperationsvereinbarung wurde am Montag in der WWK-Arena unterzeichnet.