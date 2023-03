FC Augsburg will seinen Sponsoren neue Fachkräfte sichern

Ausbildungsmarkt

FCA Geschäftsführer Michael Ströll. Foto: Archiv/B4BSCHWABEN.de

Zahlreiche Auszubildende beginnen im September ihre Ausbildung in den unterschiedlichsten Berufen. Auch die Partner und Sponsoren des FC Augsburg bieten für diesen Startbeginn in ihren Unternehmen eine Vielzahl von Ausbildungsberufen an. Rund 4.500 freie Ausbildungsstellen gibt es derzeit in der Region Bayerisch-Schwaben. Unter den Unternehmen, die auch in diesem Jahr wieder Ausbildungsplätze anbieten, befinden sich auch viele Arbeitgeber aus der Sponsorenfamilie des FC Augsburg.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

FC Augsburg nutzt seine Reichweite zur Fachkräftesicherung

Von Industriekaufmann über Fachkraft für Lagerlogistik bis hin zum Koch gibt es ein diverses Portfolio an Lehrstellen, die besetzt werden wollen. Um Abhilfe zu schaffen, präsentiert der FC Augsburg auf seiner Homepage nun die rund 220 offenen Ausbildungsstellen. Von dort gelangen Interessenten direkt auf die entsprechenden Ausbildungsangebote. „Wir wollen unsere Partner auch neben dem Platz unterstützen und auf die vielfältigen Berufsmöglichkeiten für junge Leute aufmerksam machen, denn wir sind davon überzeugt, dass unsere Partner und Sponsoren ein breites Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen bieten. Zudem ist es uns ein großes Anliegen, den Nachwuchs auch außerhalb des Sports zu fördern“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So unterstützt der FC Augsburg die regionale Nachwuchsförderung

Zuletzt hatte der FC Augsburg gemeinsam mit der Handwerkskammer für Schwaben seine Nachwuchsspieler bereits über mögliche Berufsfelder im Handwerk informiert. Mit der IHK Schwaben und der IHK Akademie Schwaben hatte der FCA zudem kürzlich einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, um sich gemeinsam für die Nachwuchsförderung in der Region einzusetzen. Auch der FC Augsburg ist durchgehend auf der Suche nach Verstärkungen außerhalb des Platzes. Ob in der Geschäftsstelle, im Stadionbetrieb, in der Paul-Renz-Akademie oder rund um den Spieltag, die Stellenangebote sind vielseitig. Von Vereinsseite soll sich jeder angesprochen fühlen, der sich mit dem FCA nicht nur als Fan, sondern auch im operativen Betrieb identifizieren will.