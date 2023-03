IHK Schwaben vergibt Stipendien an 100 Fachkräfte

Nachwuchs

Symbolbild. Die IHK Schwaben. Foto: B4BSCHWABEN.de

290 junge Fachkräfte in der bayerisch-schwäbischen Region sind bereits Teil des Stipendiums der IHK Schwaben. Über drei Jahre hinweg erhalten sie finanzielle Unterstützung, die sie zur Weiterbildung nutzen können. Dabei stehen Möglichkeiten zum Erwerb beruflicher Qualifikationen im Vordergrund: von berufsbegleitenden Studiengängen bis hin zu allgemeinen Bildungsmaßnahmen. Im vergangenen Jahr wurden in diesem Rahmen über 420.000 an die ausgewählten jungen Menschen vergeben. Jetzt wurden 100 neue Stipendiaten neu in das Förderprogramm der IHK Schwaben aufgenommen. „Das ist ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel“, sagt Dr. Christian Fischer, Leiter des Fachbereichs Ausbildung bei der IHK Schwaben. „Mit dem Stipendium unterstützen wir junge Menschen, die sich für eine duale Ausbildung entschieden haben, und tragen so dazu bei, die berufliche Bildung noch attraktiver zu gestalten.“

Das sind die Voraussetzungen

Um eines der begehrten Stipendien für das kommende Jahr zu ergattern, können sich Interessierte noch bis zum 15. September bewerben. Allerdings müssen sie einige Bedingungen erfüllen: Zum Einen dürfen die Teilnehmenden beim Start des Programms nicht älter als 25 Jahre alt sein. Außerdem muss die Berufsausbildung mindestens mit der Note 1,9 abgeschlossen worden sein. Mitglieder des Förderprogramms erhalten über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg einen Zuschuss von bis zu 8.700 Euro. Diese Summe wurde zu Beginn dieses Jahres deutlich erhöht.

Chance auf den Meisterbonus

Das Weiterbildungsstipendium ist nicht die einzige Möglichkeit der IHK Schwaben, finanzielle Unterstützung für den Start ins Berufsleben zu erhalten: Alle Absolventen einer IHK-Aufstiegs- und Fortbildungsprüfung haben die Chance auf den Meisterbonus. Dabei handelt es sich um einen Zuschuss in Höhe von 2.000 Euro. Anders als bei den Stipendien spielt hier das Alter der Absolventen keine Rolle. Im Jahr 2022 wurden in diesem Rahmen fast 2,7 Millionen an junge Mitarbeiter ausgezahlt. Interessierte an den Themenbereichen Mitarbeitergewinnung und Fachkräftesicherung können sich außerdem beim Fachkräftetag der IHK Schwaben weiter informieren. Dieser findet am Donnerstag, den 13. April, von 14 bis 17:30 Uhr in Augsburg statt und bietet Podiumsdiskussionen sowie verschiedene Workshops an.