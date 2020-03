Baramundi ist ein „Great Place to Work“

Die Mitarbeiter der baramundi software AG sind zufrieden mit ihrem Arbeitgeber – das ergab eine anonyme Befragung über die Qualität der Personal- und Führungsarbeit. Somit erhält der Augsburger Client-Management-Hersteller zum siebten Mal die Auszeichnung „Great Place to Work“ und ist unter den besten Arbeitgebern Deutschlands. Die Auszeichnung steht für Leistung, Engagement, Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und Gestaltung der Arbeitsbedingungen.

„Arbeitszeit ist Lebenszeit“

Das Unternehmen hat das Motto „Arbeitszeit ist Lebenszeit“. So empfinden rund 92 Prozent der Mitarbeiter, dass sie bei der baramundi software AG einen angenehmen Arbeitsplatz haben. „Unser Miteinander ist von Vertrauen, Respekt und Fairness geprägt“, sagt Vorstand Uwe Beikirch. „Um dieses Ergebnis zu erreichen, haben wir in den letzten Jahren viel unternommen. Die Umfrage ist für uns ein zentraler Orientierungspunkt, um wichtige Themen zu identifizieren und zu sehen, wie andere Unternehmen ihre Arbeitsplatzkulturen gestalten.“ Das Unternehmen solle weiterentwickelt werden, damit es auch in Zukunft zu den besten Arbeitgebern gehöre.

Über die baramundi software AG

Das Unternehmen ist dafür zuständig, ein sicheres und plattformübergreifendes Management von Arbeitsplatzumgebungen zu ermöglichen. Durch die einzelnen Management Prozesse sollen IT-Administratoren entlastet werden sowie den Anwendern jederzeit die benötigten Rechte und Anwendungen für die einzelnen Plattformen zur Verfügung stehen. Beim Vertrieb, der Beratung und der Betreuung von Kunden arbeitet die baramundi software AG weltweit mit Partnerunternehmen zusammen.