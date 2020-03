Deshalb ist Contecta „Bester Arbeitgeber 2020“

Die Augsburger Immobilienverwaltung Contecta ist beim Deutschlandwettbewerb „Beste Arbeitgeber Kleiner Mittelstand 2020“ von Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Das Beratungsunternehmen vergibt die jährliche Auszeichnung für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer „vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit“ im Unternehmen.

Thomas Hüttl: Das Ergebnis bescheinigen Mitarbeiter

Der Deutschlandwettbewerb „Beste Arbeitgeber Kleiner Mittelstand 2020“ berücksichtigt dabei Unternehmern mit zehn bis 49 Mitarbeitenden. Jedes Unternehmen unterzieht sich im Zuge des Wettbewerbes einer anonymen Mitarbeiterbefragung. Damit lässt es die eigene Arbeitsplatzkultur von dem externen Institut nach diversen Anforderungen analysieren. Kriterien sind unter anderem die Qualität der Zusammenarbeit und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Es geht jedoch auch um die Vergütung und die Work-Life-Balance. Contecta-Geschäftsführer Thomas Hüttl zeigte sich stolz auf die Prämierung: „Nachdem wir es vor zwei Jahren auf Bayernebene gleich in die Prämiertenliste geschafft haben, freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr auch auf Deutschlandebene so gut abgeschnitten haben! Das gute Ergebnis bescheinigen uns aber in erster Linie unsere Mitarbeiter –das freut mich besonders!“ Besonders gute Noten vergaben die Mitarbeitenden der Contecta in der Umfrage dabei für die Wertschätzung ihrer Beiträge zur Entwicklung des Unternehmens. Aber auch dem Zusammenhalt als Team.

Über Great Place to Work

Great Place to Work ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk. Es agiert gemeinsam mit Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Gestaltung einer möglichst attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur. Die Auszeichnungen „Beste Arbeitgeber“ mit Platzierungen und entsprechend überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Rankings werden jährlich vergeben. Ziel ist es, regelmäßig sehr gute Arbeitgeber der Öffentlichkeit vorzustellen.