Wird die s.i.g. mbH auch 2023 weiter wachsen?

Bilanz

Von links: CSO Eugen Straub, CFO Ersin Üstün, und CEO Guido Fetzer. Foto: s.i.g. mbH

Das vergangene Geschäftsjahr hat ein klares Ergebnis abgeliefert. Das beweist ein Blick in die Zahlen. Aber was bedeutet das für das laufende Jahr?

Auch 2022 konnte das Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. mbH deutlich stärker wachsen als ursprünglich geplant: Statt einem erwarteten Plus von drei Prozent stieg der Umsatz um sieben Prozent auf 27,6 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2021 waren es 25,7 Millionen Euro. Das um das neutrale Ergebnis bereinigte EBIT betrug 2,9 Millionen Euro. „Vor dem Hintergrund, dass sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen Fahrwasser befindet, sind wir mit unserer Entwicklung zufrieden und blicken zuversichtlich in die Zukunft“, erläutert s.i.g.-Geschäftsführer Guido Fetzer.

In diesen Branchen war s.i.g. besonders aktiv

Wichtige Zielbranchen waren 2022 erneut die Branchen Pharma und Medizintechnik mit 59 Prozent sowie Verwaltung und Öffentliche Einrichtungen mit 16 Prozent Umsatzanteil. Während die Entwicklung im Bereich Pharma und Medizintechnik leicht rückläufig war, konnte die s.i.g bei Verwaltung und Öffentlichen Einrichtungen zulegen. Dazu trugen auch zahlreiche Projekte im schulischen Umfeld bei. So stattete das IT-Haus im vergangenen Jahr etwa die Schulen im Landkreis Karlsruhe oder im Berchtesgadener Land mit Hardware aus. Auch die Bereiche Industrie und Produktion (14 Prozent) und Dienstleistungen und Finanzen (sechs Prozent) haben nach einem coronabedingten Rückgang im Jahr 2021 wieder an Volumen gewonnen. „Insgesamt ist unsere Marktstellung bei Kunden und Partnern nach einer über 25-jährigen erfolgreichen Unternehmenstätigkeit sehr gefestigt. Auch im Geschäftsjahr 2022 konnten wir unsere Topkunden halten und neue, interessante Kundenbeziehungen aufbauen“, sagt Eugen Straub, in der s.i.g.-Geschäftsführung für den Vertrieb verantwortlich.

„Einer der Pfeiler des Erfolgs waren auch im Jahr 2022 die Finanzpartnerschaften mit der Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG), der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) sowie mit der M Cap Finance Mittelstandsfonds III GmbH & Co. KG, die 2020 eingegangen wurden,“ erläutert Ersin Üstün, Kaufmännischer Leiter und Prokurist der s.i.g. mbH.

Was erwartet die s.i.g. mbH für 2023

Unter Berücksichtigung der vom Branchenverband Bitkom zugrunde gelegten Wachstumsraten formulierte das Unternehmen einen Ausblick für 2023. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage rechnet die s.i.g. für die folgenden zwei Jahre mit einem moderaten Wachstum.