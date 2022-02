s.i.g. wird qualifizierter Partner für Schul- IT Lösungen

PaedML ist eine vorkonfigurierte Netzwerklösung des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, die speziell für die Anforderungen in den Schulen des Bundeslandes entwickelt wurde und das rechnergestützte Lernen in Gruppen unterstützt.

Fit für die Anforderungen des digitalen Klassenzimmers Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Diese Qualifizierung ist ein weiterer wichtiger Schritt, uns als ganzheitlichen Ansprechpartner rund um alle Fragen des ‚digitalen Klassenzimmers' aufzustellen. Denn damit können wir Schulen in allen Phasen der Einführung unterstützen, von der Beschaffung über die Installation bis hin zur Schulung und Betreuung von paedML", erläutert David Perrone, der die Lösung bei s.i.g verantwortlich betreut.

Die Sicherheit der Nutzer steht im Vordergrund Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

paedML deckt wichtige Netzwerkfunktionen ab, die auf die pädagogischen, organisatorischen und technischen Anforderungen einer Schule abgestimmt sind. Sie unterstützt multimediale Präsentationstechniken ebenso wie den sicheren Internetzugang oder die Verwaltung persönlicher E-Mailadressen für Schüler und Lehrer. Dabei stellt paedML über das Internet jedem Nutzer die gewohnte Arbeitsumgebung auf jedem Rechner zur Verfügung. Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf das Thema Sicherheit gelegt. So können die Lehrkräfte jederzeit temporäre Internet- und E-Mail-Sperren für einzelne Schülerrechner auslösen oder Klassenarbeiten in einer gesicherten Prüfungsumgebung durchführen.

Dies sind die weiteren Leistungen des Unternehmens Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Neben paedML bietet s.i.g. zahlreiche weitere Dienstleistungen rund um das „Digitale Klassenzimmer" an. Dazu gehört neben der Hardware-Beschaffung auch das gesetzeskonforme Recycling von Rechnern und Peripheriegeräten, die das Neu-Ulmer IT-Haus in Kooperation mit der Lebenshilfe Donau-Iller beispielsweise für die Ulmer Berufsschulen und Gymnasien umgesetzt hat. Zudem ist s.i.g. Partner für die Software-Lösung Schul-Admin, die zum Beispiel zum Beginn des laufenden Schuljahrs in den Grundschulen in Illertissen eingeführt wurde.