s.i.g. aus Neu-Ulm baut Servicegeschäft weiter aus

Das mittelständisches Systemhaus s.i.g. GmbH aus Neu-Ulm setzt mit 80 Mitarbeitern jährlich über 25 Millionen Euro um. Die Nachfrage nach IT-Lösungen von s.i.g., mit den Schwerpunkten Industrial IT und IT-Servicegeschäft, zeige sich auch während der aktuellen Pandemie intakt und soll perspektivisch weiter steigen. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft aus München, unterstützt die weiteren Wachstumspläne des Unternehmens in Form einer stillen Beteiligung. Dafür stellt sie einen siebenstelligen Betrag zur Verfügung.

Konsequente Kundenorientierung bei s.i.g.

„Bei s.i.g. bedient ein erfahrenes Managementteam mit einer leistungsfähigen Organisation einen stark wachsenden Markt. Mit fünf marktnah aufgestellten Geschäftsfeldern zeichnet sich das Unternehmen durch eine konsequente Kundenorientierung aus“, begründet Christian Fiederling, BayBG-Teamleiter Bayern Süd, das Engagement der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft.

Langjähriger Kundenstamm soll gepflegt werden

Zufrieden zeigt sich auch Gründer und Geschäftsführer von s.i.g., Guido Fetzer: „Mit unserem partnerschaftlichen Ansatz pflegen wir einerseits einen langjährigen, teils jahrzehntelang gewachsenen Stamm zufriedener Kunden. Andererseits steigen die Anfragen nach unserer Expertise aus dem In- und Ausland. Wir sind stolz, mit der BayBG einen renommierten Partner zur Stärkung unserer Eigenkapitalseite gewonnen zu haben, der unsere Strategie versteht und unser Wachstum langfristig begleitet.“

Über s.i.g.

s.i.g. ist ein Full-Service-Anbieter und berät Unternehmen bei der Konzeption von IT-Lösungen. Mit einem eigenen Consulting- und Projektmanagementteam unterstützt s.i.g. auch Projektvorhaben wie die Digitalisierung von Prozessen, die Einführung neuer Anwendungen der Industrie 4.0 oder unternehmensweite Systemumstellungen. s.i.g. beschafft und implementiert die benötigte Hard- beziehungsweise Software und stelle im Anschluss den reibungslosen Betrieb als Dienstleistung sicher.

Um globale Unternehmen standortübergreifend betreuen zu können, hat s.i.g. eine Plattform entwickelt, mit der Kunden weltweit beliefert und betreut werden. Zu den renommierten Kunden zählt zum Beispiel das Pharmaunternehmen TEVA GmbH. Speziell für individualisierte, hochwertige IT-Services sieht das erfahrene s.i.g.-Management eine wachsende Nachfrage. s.i.g. zeichnet sich durch ein tiefes Verständnis der Anforderungen an IT-Komponenten aus, die in Industrieprodukten zum Einsatz kommen. Unter dem Label Industrial IT ist s.i.g. häufig Mitentwickler über den gesamten Produktlebenszyklus seiner Kunden

Über die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft

Mit einem investierten Volumen von mehr als 300 Millionen Euro ist die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft einer der größten Beteiligungskapitalgeber vor allem für den bayerischen Mittelstand. Mit ihren Venture Capital- und Beteiligungsengagements, die sie in Form von Eigenkapital und Mezzanine einbringt, ermöglicht sie mittelständischen Unternehmen die Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelung der Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur. Die BayBG agiert als Evergreen-Fonds und unterliegt keinem Exitdruck.