Ulmer Ingenieursunternehmen Consinion heißt jetzt Cigus

Die Teams aus Ingenieuren und Technikern, die Spezialaufgaben in Forschung, Entwicklung und Fertigung übernehmen, werden in Zukunft unter der Bezeichnung „Cigus Technology" tätig.

Unterlassungsklage war erfolgreich

Die Namensänderung war nötig geworden, nachdem sich ein branchenfremdes Unternehmen an dem etablierten Firmennamen „Consinion" störte und eine Unterlassung erstritt. Für Beschäftigte, Kunden und Geschäftspartner ergeben sich daraus keine Veränderungen. Einzig der Name lautet nun anders, alle Kommunikationsmittel wie Website und Mail-Adressen werden angepasst.

Das sagt der Geschäftsführer

Der Gründer und Geschäftsführer der bisherigen Consinion GmbH, Joachim Lang, sieht in der Umfirmierung neben dem Aufwand, der damit verbunden ist, auch Chancen: „Wir werden unser Erscheinungsbild und Logo ändern und das direkt für eine Auffrischung nutzen", sagt Lang. Die Bekanntmachung des neuen Namens und der Austausch über das neue Erscheinungsbild geben außerdem Anlass für die ohnehin praktizierte Kontaktpflege mit Kunden, Geschäftspartnern und aktuellen Bewerbern. "Sie sollen wissen, dass wir auch nach 20 erfolgreichen Jahren am Markt flexibel und reaktionsfähig geblieben sind."

Das Portfolio des Unternehmens

Die ehemalige consinion und neue Cigus GmbH vermittelt neben den traditionellen Ingenieur-Dienstleistungen hochqualifizierte Berater und Entwickler vor allem an Betriebe in den Branchen Optik, Elektronik, Mechatronik, Nutzfahrzeuge und Maschinenbau. Außerdem übernehmen die Fachleute im Rahmen des Interim Management projektweise oder zeitlich begrenzt wichtige Führungsaufgaben in Industrie-Unternehmen. Im Cluster Nutzfahrzeuge (CNS) ist Geschäftsführer Joachim Lang Vorsitzender des Beirats sowie Leiter der Arbeitsgruppe Nachwuchs-Ausbildung-Personal. Er hat sich zudem bundesweit als Coach und Experte für Personalentwicklung, Unternehmensführung und Unternehmensentwicklung in technischen Branchen einen Namen gemacht.