Ulmer AIS Alfaplan gewinnt Telematik Award

Auszeichnung

Das Vertriebsteam von AIS alfaplan freut sich über die beiden gewonnenen Telematik Awards. Foto: AIS alfaplan GmbH

Zwei Telematik Awards nahm das Team von AIS Alfaplan im Herbst 2022 stolz in Empfang: Der Ulmer Akteur im Bereich Logistik-IT gewann mit dem Produkt Streckenoptimierung in der Kategorie Tourenplanung. Außerdem gewann das Unternehmen den Award in der Kategorie Anwenderpreis. Mit dem Telematik Award zeichnet der Veranstalter, die Mediengruppe Telematik-Markt, alle zwei Jahre herausragende Lösungen im Bereich der Telematik aus.

So überzeugte AIS Alfaplan die Jury

Im Vergleich zu den gängigen Navigationssystemen nutzt die Streckenoptimierung von AIS Alfaplan Informationen wie Verbrauchswerte, Verschleiß und sogar Personalkosten, um für jede Kombination aus Auftrag und eingeplantem Fahrzeug die kostenoptimale Strecke zu berechnen. „Damit unterstützt AIS Alfaplan die Logistik dabei, wirtschaftlich zu planen und Kosten drastisch zu senken“, sagt Carsten Wachtendorf, Geschäftsführer des Unternehmens. „Gerade in Zeiten steigender Logistikkosten arbeiten wir mit Hochdruck daran, unseren Kunden sinnvolle Lösungen für dieses Problem an die Hand zu geben.“

Wie AIS Alfaplan den Anwenderpreis gewinnen konnte

Zudem gewann AIS Alfaplan auch in der Kategorie Anwenderpreis. Der Anwenderpreis spiegelt das positive Votum der Anwender wider: „Der Anbieter konnte in den vergangenen zwei Jahren die meisten zufriedenen Anwender in unabhängigen Berichten vorweisen“, sagt der Schirmherr des Telematik Awards, Dr. Bernd Althusmann Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung. Die Fachjury des Telematik Awards setzt sich aus Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Fachjournalisten und Anwendern zusammen. In insgesamt acht Kategorien konnten sich Unternehmen aus der Branche bewerben. Zusätzlich lobte der Veranstalter drei Sonderpreise aus – darunter auch den Anwenderpreis.