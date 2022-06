Prologis erweitert sein Portfolio mit Gebäuden in Ulm

Die Immobilie Kerpen DC2 gehört zu dem von Prologis erworbenen Portfolio mit insgesamt elf Gebäuden in Deutschland. Bild: prologis.

Prologis hat heute die Akquisition eines Portfolios mit 11 Gebäuden in Deutschland, unter anderem in Ulm, bekannt gegeben. Die Gebäude befinden sich in wichtigen Zielmärkten: Rhein-Ruhr, Berlin, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Hannover, Ulm und Regensburg. Genaueres über die Strategie des Unternehmens.