Ulm: Wirtschaftsministerium unterstützt Handwerk mit 800.000 Euro

Bildungszuschuss

Die Bildungsstätten erhalten 800.000 Euro. Foto: Handwerkskammer Ulm

Klassischerweise erfolgt bei beruflichen Ausbildungen das theoretische Lernen in der Berufsschule und das praktische Lernen im Ausbildungsbetrieb. Allerdings gibt es auch einen überbetrieblichen Ausbildungspart, um Qualitätsstandards zu sichern. Davon profitieren insbesondere kleine Handwerksbetriebe, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren und daher nicht alle Ausbildungsbereiche vollständig abdecken können.

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen

Die Auszubildenden lernen in den Bildungsstätten in mehrwöchigen Kursen neueste Techniken und Technologien kennen. „Geldströme lenken Bildungsströme – und die Anerkennung und Wertschätzung der Menschen. Wenn wir die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung erreichen wollen, brauchen wir endlich die gleiche Aufmerksamkeit für beide Karrierewege – auch in finanzieller Hinsicht“, sagt Dr. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm.

Sicherung von Qualitätsstandards

Circa 4.000 Azubis besuchen während ihrer handwerklichen Ausbildung jährlich die Bildungsstätten der Handwerkskammer Ulm. Im Rahmen ihrer überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung erlernen sie In Ulm und Friedrichshafen Kenntnisse und Fähigkeiten in 15 verschiedenen Gewerken. Darunter fallen zum Beispiel das Klempner-, Elektroniker- und Tischlerhandwerk. Die überbetriebliche Berufsausbildung ist als Mittel der Qualitätssicherung handwerklicher Lehre sehr wichtig. Daher unterstützt das baden-württembergische Wirtschaftsministerium die überbetriebliche Berufsausbildung das zweite Jahr in Folge mit einer erhöhten Fördersumme von 800.000 Euro diese Berufsausbildungslehrgänge. Die Förderung wäre ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung handwerklicher Berufe, wie Mehlich erklärt: „Davon profitiert letztlich jeder einzelne in unserer Gesellschaft. Denn: die Azubis von heute sind die qualifizierten Fachkräfte von morgen. Diese brauchen wir unbedingt, um die Herausforderungen der Energie- und Klimawende zu meistern.“.

Über die Handwerkskammer Ulm

Die Handwerkskammer Ulm ist zuständig für rund 20.000 Handwerksbetriebe mit mehr als 120.000 Beschäftigten und circa 8.000 Auszubildenden in den Landkreisen Ostalb, Heidenheim, Alb-Donau, Biberach, Ravensburg, Bodensee und dem Stadtkreis Ulm. Sie vertritt die Interessen der regionalen Handwerksbetriebe auf allen Ebenen der Politik und Öffentlichkeit. Neben Aufgaben in den Bereichen Ausbildung, Prüfungswesen und das Führen der Handwerksrolle, kümmert sich die Handwerkskammer auch um berufliche Bildungsangebote, Nachwuchswerbung und Unternehmensberatung.