Treuer Kunde der Sparkasse Ulm freut sich über 10.000-Euro-Bescherung

Auslosung

Bernd Pfister (links) mit seinem Kundenberater Nico Märkle (rechts) bei der Gewinnübergabe im Sparkassen-BeratungsCenter in Wiblingen. Foto: Sparkasse Ulm

Sonderauslosung beschert doppelte Gewinnsumme: Nach über drei Jahrzehnten als PS-Sparer sicherte sich Bernd Pfister bei der November-Sonderauslosung von „PS-Sparen und Gewinnen“ den Hauptpreis in Höhe von 10.000 Euro.

Gewinn für die ganze Familie

Die regulären monatlichen PS-Hauptgewinne betragen 5.000 Euro. Angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit dürften sich in diesem Jahr vor allem seine drei fast schon erwachsenen Kinder über außerordentliche Weihnachtsgeschenke freuen: „Die Summe werde ich zu großen Teilen unter ihnen aufteilen“, verriet der 54-Jährige Ingenieur, als er die Gewinnurkunde von seinem Kundenberater Nico Märkle im Sparkassen-BeratungsCenter Wiblingen überreicht bekam. Ursprünglich stammt Bernd Pfister aus Blaustein-Arnegg, lebt aber inzwischen in Heidenheim.

So funktioniert das „PS-Sparen"

Das „Glücksprinzip“ des PS-Sparens ist in dreifacher Hinsicht sinnvoll: Der Teilnahmebetrag in Höhe von fünf Euro pro Los wird monatlich per Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen vier Euro dem Vermögensaufbau und werden dem Sparkonto des Losinhabers gutgeschrieben, während ein Euro die Chance auf einen Gewinn eröffnet und darüber hinaus die Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.