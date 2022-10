Sparkasse Ulm zur „Besten Bank vor Ort“ ausgezeichnet

Auszeichnung

Der Gesamtvorstand der Sparkasse Ulm freut sich über die neue Auszeichnung. Von links: Ulrich Heisele, Wolfgang Hach (stv. Vorsitzender) und Dr. Stefan Bill (Vorsitzender) gemeinsam über die Auszeichnung freuen. Foto: Sparkasse Ulm

Ausschlaggebend waren die Beratungsqualität sowie das Digitalangebot. Mit der Gesamtnote 1,35 und damit der einzigen „Sehr-Gut-Bewertung“ hat sich die Sparkasse Ulm als „Beste Bank vor Ort“ unter den insgesamt fünf untersuchten Kreditinstituten in Ulm durchgesetzt. Die Auszeichnung wird von der unabhängigen „Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH“ aus Stuttgart vergeben, deren Analyse Bankkunden eine objektive und gleichzeitig differenzierte Vergleichsmöglichkeit bieten soll.

Das bedeutet die Auszeichnung für die Sparkasse Ulm

„Die Sparkasse Ulm hat uns sowohl mit ihrem digitalen Angebot als auch mit der erlebten Service- und Beratungsqualität im persönlichen Kontakt überzeugt“, erläutert Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH. Die unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken hat den verbraucherschutzorientierten Bankentest „Beste Bank vor Ort“ 2022 in über 200 Standorten durchgeführt. Dabei handelt es sich um den einzigen Bankentest, der sich bereits seit 2016 an den DIN-Standards orientiert, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus wird seit 2021 in Ergänzung zu dem umfangreichen Fragebogen auch das digitale Erscheinungsbild bewertet.

Auszeichnung für Förderberatung

Dies ist jedoch nicht die erste Auszeichnung, die das Kreditinstitut jüngst erhalten hat. Insgesamt über 150 Millionen Euro an neuen öffentlich geförderten Darlehen hat die Sparkasse Ulm ihren Kunden im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt. Damit möchte sie ihre Marktstellung in der Wirtschaftsregion Alb-Donau/Ulm untermauern. Für dieses Ergebnis im Fördermittelgeschäft wurde die Sparkasse Ulm im Mai als eines der landesweit aktivsten Institute zum wiederholten Male von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als „Premium-Partner Förderberatung“ ausgezeichnet.