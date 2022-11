Sparkasse unterstützt Junge Bläserphilharmonie Ulm mit 10.000 Euro

Spende

Stefan Bill (links) übergibt den Scheck in Höhe von 10.000 Euro an den Dirigenten des JBU, Josef Christ. Foto: Sparkasse Ulm

Eine besondere Vorstellung hat die Junge Bläserphilharmonie Ulm (JBU) unter der Leitung von Josef Christ dem Publikum im Congress Centrum Ulm geboten. Es präsentierte sich unter anderem mit Werken wie „Arche Noah“ von Bert Appermont, „Triumphmarsch“ aus Giuseppe Verdis Oper Aida und „Aurora Borealis“ von Rossano Galante. Ein besonderes Highlight war „Harlequin“ von Philip Sparke mit Markus Mikusch am Solo-Euphonium. Im Rahmen des Konzertes übergab Dr. Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm, dem JBU-Dirigenten Josef Christ außerdem einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro.

Enge Verbindung zwischen Sparkasse und Orchester

Zwischen der Sparkasse Ulm und der JBU besteht schon seit Jahren eine sehr enge Verbundenheit. Diese Verbundenheit gründet für die Sparkasse Ulm auf dem klar definierten Ziel, kulturelle Einrichtungen in der Region zu fördern. Aus diesem Grund hat die Sparkasse Ulm bereits 2006 entschieden, die JBU mit einer jährlichen Spende in Höhe von 10.000 Euro zu unterstützen. Im selben Maße wird das Kreisverbandsjugendblasorchester Ulm/Alb-Donau (KVJBO) von der Sparkasse Ulm gefördert.

JBU gehört zu den besten deutschen Jugendorchestern

Die JBU spielt seit vielen Jahren an der deutschen Spitze. Highlights für die Musiktalente sind neben Auftritten in europäischen Ländern auch Konzertreisen in die USA sowie nach Australien, China und Südafrika. Die JBU ist musikalisch in die Musikschule der Stadt Ulm eingebettet. Jugendliche und junge Erwachsene werden dort von Fachkräften ausgebildet. Danach haben sie die Möglichkeit, an der leistungsmäßig überdurchschnittlichen Orchesterarbeit bei der JBU teilzunehmen. Viele dieser Musikerinnen und Musiker sind Bundespreisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Die JBU wurde bereits im Jahre 1961 unter dem Namen „Ulmer Knabenmusik“, gegründet; da seit 2002 auch Mädchen bei den Nachwuchsmusikern mitwirken, erfolgte die Umbenennung in „Junge Bläserphilharmonie Ulm“.