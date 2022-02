Technische Hochschule Ulm verabschiedet 325 Absolventen

Zum Ende des Wintersemesters 2021/22 verabschiedete die Technische Hochschule Ulm 325 Absolventen, darunter 255 Bachelor und 70 Master. 41 der Bachelor-Abschlüsse wurden im dualen Studium nach dem „Ulmer Modell“ erlangt, zwei waren Doppel-Abschlüsse mit der Partnerhochschule Hubei University of Automotive Technology HUAT in China. Vier junge Forschende schlossen außerdem erfolgreich ihre Promotion in den Bereichen Digitale Produktplanung, Erneuerbare Energien und Orthopädietechnik ab.

„Wir verfolgen nach wie vor das Ziel, so viele Studienangebote wie möglich in Präsenz auf dem Campus zu ermöglichen. Während das im Studienalltag immer besser funktioniert, schien uns eine große Feier aber in der aktuellen Lage nicht angemessen. Dennoch wünschen wir allen Absolventen für die Zukunft alles Gute. Mit Ihrem Studienabschluss haben Sie es in der Hand, Ihre Ziele zu erreichen und in der Region und darüber hinaus Dinge zu bewegen,“ sagt Rektor Prof. Dr. Volker Reuter.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gab es wie im vergangenen Wintersemester statt einer Feier in der Aula ein Abschlussvideo zur Ehrung der Absolventen. Der Rektor, die Verfasste Studierendenschaft, der Förderverein proTHU und die Fakultäten sendeten Videogrüße. Die Verleihung der Stifterpreise, normalerweise ebenfalls Teil der Akademischen Abschlussfeier, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, um eine Feier in Präsenz zumindest im kleineren Kreis zu ermöglichen. Einen solchen Preis erhielt zuletzt eine Absolventin des Studiengangs Wirtschaftsingenieurswesen. Für diesen kooperieren die Hochschule Neu-Ulm und die Technische Hochschule Ulm.

Damit endet auch das erste Semester, in welchem vollständig das neue Campusgebäude am Oberen Eselsberg genutzt wurde. Im Juli des vergangenen Jahres eröffnete die Technische Hochschule Ulm die neue Einrichtung in Anwesenheit von Gästen aus Politik und Gesellschaft.