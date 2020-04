Stiefel mit Standort in Neu-Ulm hat sich neu geordnet

Die Stiefel GmbH mit Standorten in Neu-Ulm/Burlafingen, Waiblingen und Dresden hat 2019 durch eine Änderung der Strukturen einen Gruppenumsatz von 53 Millionen Euro erzieht. Dies entspricht einem Umsatzzuwachs von rund vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Verknüpfung der Standorte

Der Spezialist für hydraulische Systeme aus Schlauch- und Rohrleitungen sowie Verbindungskomponenten für den Fahrzeug- und Maschinenbau hat seine drei Standorte miteinander verknüpft. Die Geschäftsführung gliedert sich nun in zwei Geschäftsbereiche: Produktion unter der Leitung von Gerd Stiefel sowie Handel, Vertrieb, Logistik geleitet von Rainer Stiefel. Parallel zur Aufteilung in die neuen Geschäftsbereiche wurden Prozesse verschlankt und Doppelstrukturen abgebaut. Der Maschinenpark konnte reduziert und gleichzeitig soll die Leistungsfähigkeit gesteigert werden.

Kompetenzen werden vereint

Durch die effizientere Zusammenarbeit aller Niederlassungen können auch die Kunden profitieren, da Auftragsspitzen laut eigener Aussage nun besser abgedeckt werden. Geschäftsführer Gerd Stiefel äußert sich zu dem Ergebnis der internen Neuordnung: „2019 war ein lebhaftes Jahr für uns, denn wir haben die Neuordnung im laufenden Betrieb bei guter Auslastung vorgenommen. Unseren Mitarbeitern gilt der Dank für das Mittragen dieser gravierenden Veränderungen.“ Schon während der Corona-Pandemie habe sich die Neuordnung bewährt. „In dieser schweren Zeit haben wir erfahren, dass unsere Maßnahmen wichtig und sehr effizient waren“, so Stiefel.

Über die Stiefel GmbH

Die Stiefel GmbH ist Spezialist für hydraulische Systeme. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Schlauch- und Rohrleitungskonfektionierung, in technischen Systemen wie zum Beispiel Aggregatebau und Baugruppenmontage sowie in der Industrielogistik und digital unterstützenden Dienstleistungen. Das ausbildende Unternehmen beschäftigt 248 Mitarbeiter, davon 150 am Standort Neu-Ulm.