Sparkasse Ulm setzt ersten Spatenstich für neue Filiale in Rottenacker

Neubau

Der Spatenstich für den Neubau der Sparkasse in Rottenacker ist gesetzt. Foto: Sparkasse Ulm

Die Sparkasse Ulm hat in Rottenacker den ersten Spatenstich für den Bau einer neuen Geschäftsstelle gesetzt. Entgegen dem Banken-Trend von immer mehr Filialschließungen, möchte die Sparkasse ein Zeichen der Kundenorientierung setzen.

Dem langersehnten Neubau steht nun nichts mehr im Wege: Mit einem symbolischen Spatenstich haben am vergangenen Dienstag die Bauarbeiten für die neue Sparkassen-Geschäftsstelle in Rottenacker begonnen. „Wir freuen uns sehr, dass diese schon länger geplante Investition nun in die Tat umgesetzt werden kann“, sagte Dr. Stefan Bill, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm.

Neues Gebäude entgegen allgemeinem Banken-Trend

Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler blickt dem Neubau ebenso positiv entgegen: „Ich freue mich, dass die Sparkasse Ulm mit all ihren Verantwortlichen zu ihrem Wort steht und die neue Filiale Rottenacker auch in schwieriger Zeit und entgegen dem allgemeinen Bankentrend baut. Ein starkes Zeichen der Kundenorientierung und zu unserer Gemeinde insgesamt! Mit den zusätzlichen, dringend gebrauchten zwei Wohnungen entsteht ein Gebäude, dass sich harmonisch in die Umgebung einfügen wird. Jetzt wird es dann bald darauf ankommen, dass die neue Filiale gut frequentiert wird.“

Nachhaltiger Bau geplant

Der zukünftige Standort der Sparkasse befindet sich in der Kirchstraße 26, wo neben den Geschäftsräumen der Sparkasse zwei weitere Wohneinheiten im Ober- und Dachgeschoss entstehen werden. Die Ausführung des Bauvorhabens erfolgt in ökologischer Massivbauweise für nachhaltiges Wohnen und Arbeiten. Die Fertigstellung des Neubaus ist für das Jahresende 2024 geplant.