Sparkasse Ulm lost Prämienspar-Gewinner aus

Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro hat die Sparkasse Ulm an den Gewinner des Prämienspar-Losaktion jetzt übergeben. Was dieser zu der Überraschung sagt.

Ursina und David Goebel freuten sich, als Linda Eckert, ihre Kundenberaterin der Sparkasse Eselsberg anrief. Sie dachten zunächst, es sei, um Ursina Goebel zum Geburtstag zu gratulieren. Das auch, aber es kam noch viel besser: Linda Eckert überraschte sie mit der Mitteilung, dass sie 5.000 Euro mit ihrem PS-Los gewonnen hatten. Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Das kam für die junge Familie genau richtig: Ihr Sohn ist gerade mal vier Monate alt. David Goebel, der sich vor gut zwei Jahren als Experte für Datenschutz und IT-Sicherheit mit der DaGo Consulting GmbH selbständig gemacht hat, strahlt: „Wir haben uns riesig gefreut! Der Gewinn war ein zusätzliches, völlig überraschendes Geburtstagsgeschenk!“

Das Prinzip des Prämiensparens

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Der Teilnahmebetrag in Höhe von fünf Euro pro Los wird monatlich per Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen vier Euro dem Vermögensaufbau und werden dem Sparkonto des Losinhabers gutgeschrieben, während ein Euro die Chance auf einen attraktiven Gewinn eröffnet – der sich gerade erfüllt hat – und darüber hinaus die Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun.



Das passiert mit dem Erlös des Prämiensparens Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform Die Sparkasse Ulm möchte ihren Auftrag in vielfältiger Weise erfüllen: in der Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung und natürlich auch im sozialen Bereich. Ein nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozial-karikative Einrichtungen entstammt dabei dem sogenannten „Sozialen Zweckertrag“, der durch das Prämiensparen erwirtschaftet wird.