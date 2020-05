Sparkasse Ulm eröffnet „Geschäftsstelle der Zukunft“

An einem neuen Standort hat die Sparkasse Ulm am 11. Mai 2020 eine „Geschäftsstelle der Zukunft“ am Ehinger Tor eröffnet. Was das Konzept für die Kunden verspricht.

Gleichzeitig mit allen anderen Geschäftsstellen eröffnete die Sparkasse Ulm am 11. Mai 2020 ihre Geschäftsstelle im neugebauten Ypsilon. Dieses ist ein Wohn- und Geschäftshaus am Ehinger Tor und wirbt auch damit, für die Zukunft konzipiert zu sein. Die sogenannte „Sparkasse der Zukunft“ hat ein neues Design, Beratungskonzept und mehr technische Ausstattung. Große Flatscreens sollen dafür sorgen, dass Kunden und Berater im Beratungsgespräch gleichzeitig Einblick auf den Bildschirm haben. Knotenpunkt der Stadt Marktgebietsdirektorin Judith Schindler, die die Geschäftsstelle leitet, erklärt: „Das Ehinger Tor ist einer der höchstfrequentierten Knotenpunkte in der Stadt. Als Sparkasse wollen wir dort sein, wo die Menschen sind – also selbstverständlich auch hier. Die Entwicklungspläne für das Dichterviertel rund ums Ehinger Tor sind großartig. Also ist die Sparkasse Ulm vorausgegangen und hat für diese Geschäftsstelle ein neues und umfassendes Modell entwickelt, in dem unsere Kundinnen und Kunden sich wohlfühlen sollen und das zukunftsweisend ist.“ Standpunktwechsel manchmal nötig Vom Empfangsbereich, der als Ort der Begegnung verstanden wird, werden die Kunden in die einzelnen Beratungszimmer begleitet. Diese seien unterschiedlich ausgestattet und verschiedenen Bedürfnissen angepasst. Als Highlight der neuen Filiale versteht Judith Schindler, Mutter sowie Führungskraft bei der Sparkasse Ulm in Teilzeit, eine große Wandinstallation der Ulmer Künstlerin Janina Schmid. Dieses sei nur in Gänze zu erfassen, wenn der Betrachter den Standpunkt auch mal wechselt. „Neue Wege haben mich schon immer gereizt. Umso mehr freue ich mich auch jetzt darauf, unsere ,Geschäftsstelle der Zukunft‘ zu leiten“, erklärt Schindler. Öffnungszeiten der neuen Filiale Die „Geschäftsstelle der Zukunft“ hat von Montag bis Freitag täglich von 09:00 bis 12:30 Uhr geöffnet. Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags empfängt sie außerdem von 14:00 bis 17:00 Uhr die Kunden vor Ort .