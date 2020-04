Deutsche Bank Memmingen über das Geschäftsjahr 2019

Das Geschäftsjahr 2019 war für die Deutsche Bank in Memmingen erfolgreich.Das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug per 31. Dezember 2019 in Memmingen 283 Millionen Euro. „Wir sind mit dem Geschäftsjahr 2019 zufrieden. Trotz des abermals herausfordernden Umfelds können wir feststellen: Die Deutsche Bank in Memmingen entwickelt sich stabil. Das gibt uns Rückenwind für 2020, das für uns kein gewöhnliches Jahr ist. Denn wir blicken in diesen Wochen zurück auf die Gründung der Deutschen Bank vor 150 Jahren“, erklärt Matthias Keller, Filialdirektor der Deutschen Bank in Memmingen. Die Deutsche Bank betreut hier knapp 7.200 Kunden.

Memminger Wertpapieranleger haben 2019 profitiert



Das Jahr 2019 war von niedrigen Zinsen geprägt und ein Ende dieser Situation sei nicht absehbar. „Unsere Kunden haben deshalb verstärkt das Gespräch mit uns gesucht“, erzählt Keller. Für höhere Renditen müssen Anleger auf der Risikoleiter eine Stufe höher klettern und zum Beispiel Spareinlagen in Wertpapierdepots umschichten. Diese gewannen 2019 deutlich an Wert. So stieg das Depotvolumen zum 31. Dezember um 1,6 Prozent auf mehr als 81 Millionen Euro. Deutschlandweit sind der Bank bei Wertpapieren sowie Vorsorge- und Versicherungsproduktenmit netto 1,9 Milliarden Euro so viele neue Mittel zugeflossen wie zuletzt 2014.

Stabiles Einlagevolumen im Stadtgebiet

„Für 2020 haben wir unseren Privatkunden frühzeitig empfohlen, das Spektrum ihrer Anlagen zu erweitern. Dass es an den AG (LEW) Kapitalmärkten auch drastisch nach unten gehen kann wie in den vergangenen Wochen, ändert nichts an der Tatsache, dass für den Vermögenserhalt und Vermögensaufbau ein Engagement in Fonds und Aktien unverzichtbar ist. Wer langfristig investiert ist, konnte in der Vergangenheit auch Rückschläge verkraften und hat unter dem Strich gute Renditen eingefahren“, erklärt Keller. Das Einlagenvolumen im Stadtgebiet Memmingen entwickelte sich stabil mit 141 Millionen Euro.

Die Deutsche Bank in der Corona-Krise



Die Deutsche Bank berät über unterschiedliche Kanäle Privatkunden, Selbständige und Firmen bis hin zu global tätigen Unternehmen, welche Möglichkeiten es gibt, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Für die Beratung der Kunden hält die Deutsche Bank im Bundesgebiet 290 ihrer 500 Filialen weiter geöffnet – so auch die Filiale in Memmingen. Ziel sei es, trotz reduzierter Zahl der Standorte flächendeckend gut erreichbar zu bleiben. Das gilt auch für die geschlossenen Standorte, wo die Mitarbeiter weiterhin telefonisch erreichbar sind. „Oft wurde den Banken vorgeworfen, sie lassen ihre Kunden in Krisenzeiten im Regen stehen. Unsere Branche zeigt derzeit eindrucksvoll, wie falsch diese Vorwürfe sind. Wir sind Teil der Lösung der Krise und stehen fest an der Seite unserer Kunden“, sagt Keller.