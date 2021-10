Eröffnung der Ulmer Bahnhof-Tiefgarage verschoben

Hauptursache sind Lieferprobleme vor allem bei Stahl und Glas, da Lieferketten in der Corona-Pandemie zusammengebrochen und zahlreiche Rohstoffe nur schwer zu bekommen sind. Hinzu kommen personelle Probleme in der Baubranche: Zahlreiche Mitarbeiter insbesondere der großen Firmen sind zu Beginn der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgereist und fehlen nun auf den Baustellen.

"Lieferschwierigkeiten und Personalengpässe sind derzeit ein Thema auf vielen Baustellen. Nun hat es auch uns erwischt", sagt Bürgermeister Tim von Winning, zusammen mit dem Ersten Bürgermeister Martin Bendel, dem Geschäftsführer der städtischen Parkbetriebsgesellschaft PBG, die das Parkhaus baut und betreiben wird. Die im Zeitplan eingebauten "Puffer" seien inzwischen aufgebraucht, der angepeilte Eröffnungstermin am 20. November sei nicht zu halten. bestätigt auch PBG-Betriebsleiter Klaus Linder.

Wie Linder betont, seien die Arbeiten an der Tiefgarage ebenso wie am Bahnhofsplatz und an der Haltestelle vor dem Bahnhof in den letzten Monaten gut vorangekommen, man sei noch bis zum Ende des Sommers im Zeitplan gewesen. "Trotz feuchter Witterung und trotz Corona haben wir mit Hochdruck das Ziel vorangetrieben, im November eröffnen zu können." Nun aber seien die für eine sichere Eröffnung unverzichtbaren Gewerke wie Brandschutzeinrichtungen und Rettungswege nicht rechtzeitig fertig, auch die Folgearbeiten, zum Beispiel die Installation der Technik für Parkautomaten, verzögerten sich dadurch.

Auch wenn die neue Tiefgarage am Bahnhof daher für das Weihnachtsgeschäft noch nicht zur Verfügung steht, sind die Verantwortlichen bei der Stadt sicher, dass es auch in der Vorweihnachtszeit genügend Parkplätze in Ulm geben wird. "Alle städtischen Parkhäuser stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Auch die Ein- und Ausfahrten beim Parkhaus Deutschhaus sind ab dem achten November wieder alle nutzbar", versichert PBG-Betriebsleiter Linder. Zusätzlich stehe Parkplatzsuchenden auch das Parkhaus der Sedelhöfe mit den zusätzlich von der Stadt finanzierten Stellplätzen zur Verfügung. Alles in allem gibt es nach Angaben der PBG rund 4.200 städtische und privat betriebene Parkhaus-Parkplätze in der Ulmer Innenstadt.