Ein Generationswechsel steht bei Welte Group vor

Familienunternehmen

Alexander Welte (links) mit seinem Vater Egon Welte (rechts). Foto: Welte Group

Alexander Welte besetzt eine neugeschaffene Position im familiengeführten Traditionsunternehmen. Sehr zukunftsorientiert geht er seinen Aufgabenbereich an. Was seine Ziele und Aufgaben sind.

Zum 1. März wurde mit Alexander Welte ein Generationswechsel in die Wege geleitet. Der Sohn des geschäftsführenden Gesellschafter Egon Welte ist für den neu geschaffenen Geschäftsbereich Business Development verantwortlich. Diese Abteilung an der Schnittstelle zwischen Einkauf und Technik unterstützt unter anderem das Produktmanagement bei der Auditierung von Lieferanten und qualitativen Beurteilung von Bauteilen für die Gelenkwellenmarken Eds und Eds Plus.

Alexander Welte über seine Position

Bevor Alexander Welte im Unternehmen seines Vaters antrat, schloss er sein Maschinenbaustudium mit einem Master of Science ab und absolvierte eine Weiterbildung zum Schweißfachingenieur. Dies bereitete ihn optimal für seine neue Aufgabe vor: „Ich freue mich sehr, die Tradition der Welte Group als familiengeführtes Unternehmen fortsetzen zu können. Mein Vater Egon und mein Onkel Alfred Welte werden mich dabei sicherlich noch einige Jahre begleiten und die Verantwortung nach und nach abgeben – das war bereits beim vorherigen Generationswechsel so. Es ist in dem Zusammenhang eine spannende Aufgabe für mich, den Geschäftsbereich Gelenkwellen bei der Anpassung auf die Anforderungen der Zukunft zu unterstützen.“

Darin sieht Alexander seine Aufgaben und Ziele

Im Bereich Gelenkwellentechnik hat Alexander Welte ambitionierte Ziele. „Unser Ziel für die Zukunft und damit verbundene Positionierung im Markt ist klar definiert: Wir wollen der erste Ansprechpartner sein, wenn es um das Thema Gelenkwellen geht – und das für jeden Hersteller und jedes Modell“, lauten seine Worte.

Aber auch über den Fahrzeugbereich hinaus sieht er noch an anderer Stelle ein großes Potenzial: „Im Maschinenbau hat die Gelenkwelle schon immer ihren festen Platz. Denn sie kommt überall da zum Einsatz, wo Kraft über eine Distanz und einen Winkel übertragen werden muss. Aus diesem Grund haben wir unser Sortiment bereits mit eigenen Baugruppen sowie deren Komponenten erweitert und ergänzen es im Industriebereich kontinuierlich. Damit sind wir zu einem wichtigen Partner für den Maschinen- und Anlagen- sowie Fahrzeugbau geworden – eine ideale Ergänzung zu unserem bisherigen Gelenkwellenportfolio für die Schwerindustrie.“