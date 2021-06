Region Neu-Ulm: Gugelfuss übernimmt Sparte von Illerplastic

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zum 16. April hat die Gugelfuss GmbH mit Sitz in Elchingen den Geschäftsbereich Kunststoff-Fenster und -Türen der insolventen Illerplastic- Gruppe in Illertissen übernommen. Gugelfuss übernimmt damit die komplette Fertigung von Fenstern und Türen aus Kunststoff am Standort Illertissen und einen Großteil der in diesem Bereich Beschäftigten.

Gründung neuer Tochtergesellschaften

Im Zuge der Übernahme wurden zwei neue Tochtergesellschaften der Gugelfuss GmbH gegründet: Die Gugelfuss Fenstertechnik Illertal GmbH als produzierendes Unternehmen mit Susanne Gugelfuß-Dannerbauer als Geschäftsführerin und die Vertriebsorganisation Gugelfuss – Illerplastic GmbH, die von Max Gugelfuß als Geschäftsführer geleitet wird.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Insolvenzverwalter Tobias Sorg und der Unternehmerfamilie Oßwald eine entsprechende Einigung erzielen konnten. Das hat uns sehr geholfen, so dass wir viele Arbeitsplätze retten und Know-how in der Region erhalten konnten. Gleichzeitig können wir über diesen Schritt wie gewünscht unsere Kapazitäten ausweiten. Das stand sowieso auf der Agenda und ist strategisch sehr wichtig für uns“, sagt Anton Gugelfuß, einer der beiden Geschäftsführer der Gugelfuss GmbH.

Stärkung der Marktposition

Durch die Übernahme der Illerplastic Fensterbau GmbH stärkt Gugelfuss seine führende Marktposition in Süddeutschland und baut diese konsequent aus. „Wir haben jetzt eine noch bessere Durchdringung und können vor allem unsere Händler noch schneller beliefern. Dafür war die Kapazitätsausweitung unerlässlich und umso besser, dass wir dies nun standortnah realisieren können“, so Gugelfuß. Das sieht auch Antons Neffe Martin Gugelfuß, ebenfalls Geschäftsführer der Gugelfuss GmbH, so: „Für den Wachstumsprozess starten wir auf einer hervorragenden Basis, denn das Know-how der Mitarbeitenden von Illerplastic ist hervorragend. Hier begegnen wir uns absolut auf Augenhöhe. Nicht umsonst war Illerplastic über Jahrzehnte hinweg ein erfolgreicher Marktbegleiter und weit über die Region hinaus geschätzt.“

Marke Illerplastic bleibt erhalten

Die Marke Illerplastic soll trotz Übernahme auch weiterhin erhalten bleiben. „Der Name Illerplastic steht hier seit über 50 Jahren für hochwertige Fenster und Türen aus Kunststoff. Wir haben unserer neuen Vertriebsgesellschaft ganz bewusst den Namen ,Gugelfuss – Illerplastic GmbH‘ gegeben. Das ist für uns auch ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die Leistung der Unternehmerfamilie Oßwald und natürlich für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt unter einem neuen Dach arbeiten“, sagt Susanne Gugelfuß-Dannerbauer.