Prologis entwickelt klimaneutrale Logistikimmobilie in Berlin

Baubranche

Eine Illustration der geplanten Immobilie in Berlin. Foto: Prologis

Prologis entwickelt eine neue klimaneutrale Immobilie in Berlin. Wie das Gebäude zum All-electric Building wird und wer es in Zukunft nutzen kann.

Auf einer ehemaligen Industriebrache in der Wittestraße im Berliner Bezirk Tegel entwickelt Prologis eine neue klimaneutrale Immobilie mit rund 8.500 Quadratmetern hochwertiger Logistik- und Bürofläche, teilbar auf zwei Einheiten. Die Baugenehmigung für das geplante Immobilienprojekt hat Prologis bereits erhalten – der Baustart ist kurzfristig möglich. Das Team von Prologis führt aktuell erste Gespräche mit potenziellen Nutzern.

All-electric Building

Die Immobilie wird in Anlehnung an die BEG 40-Richtlinien für energieeffiziente Gebäude entwickelt. Als so genanntes „All-electric Building“ werden für die Energieversorgung des Prologis Park DC4 keine fossilen Brennstoffe genutzt. Der künftige Nutzer kann über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom beziehen. Beheizt wird das Gebäude mit einer Luft-Wärme-Pumpe. Alle Parkplätze an der Immobilie werden mit E-Ladesäulen ausgestattet. Zudem sind zwei Schnellladestationen für Lkws geplant. Die Fassadenbegrünung sorgt dafür, dass sich die Immobilie gut in die Umgebung einfügt. Darüber hinaus können individuelle Anforderungen des künftigen Nutzers berücksichtigt werden. Ein Betrieb ist rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche möglich.

Ein Luftbild der geplanten Immobilie von Prologis in Berlin. Foto: Prologis

Moderne und nachhaltige Ausstattung

„Die neue Immobilie ist ein wichtiger Schritt, unsere Aktivität auf dem Berliner Markt auszuweiten“, sagt Björn Thiemann, Senior Vice President, Regional Head Northern Europe bei Prologis. „Besonders freue ich mich darüber, dass das Projekt sich in vielerlei Hinsicht durch seine Nachhaltigkeit auszeichnet. Die klimaneutrale Immobilie wird über eine moderne und nachhaltige Ausstattung verfügen. Zudem machen wir mit dem Logistikzentrum eine Industriebrache wieder nutzbar.“

Optimale Lage in Berlin

Bei dem Projekt handelt es sich um ein so genanntes Brownfield Development. Zuvor befand sich auf der Fläche eine Eisengießerei, die der vorherige Grundstückseigentümer beseitigen ließ. Prologis hatte das freie Grundstück im Jahr 2021 zusammen mit weiteren Gebäuden in Berlin erworben. Das Grundstück zeichnet sich durch seine gute Lage innerhalb Berlins aus. Dank der Nähe zur Autobahn 111 wird die künftige Immobilie ideal an den Berliner Ring angeschlossen sein. Die künftigen Mitarbeitenden profitieren von der nahegelegenen S-Bahn-Station Eichborndamm, die nur einen Kilometer entfernt ist.