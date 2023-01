Prologis stellt zwei neue Vice Presidents vor

Personalie

Jessica Pilkes ist jetzt Country Manager Benelux bei Prologis. Foto: Prologis

Seit dem 1. Januar 2023 ist Björn Thiemann Senior Vice President, Regional Head Northern Europe bei Prologis. Zuvor als Country Manager für die Aktivitäten von Prologis in Deutschland zuständig, leitet er nun alle operativen Tätigkeiten und Entwicklungsaktivitäten in Nordeuropa. Dazu zählen Deutschland, Belgien, die Niederlande und die nordischen Länder. Er arbeitet eng mit den lokalen Teams zusammen, vor allem im Bereich Capital Deployment, um das Wachstum voranzutreiben. Gleichzeitig bleibt er für das Deutschland-Geschäft verantwortlich. Jessica Pilkes verantwortet seit dem 1. Januar als Vice President, Country Manager Benelux das Geschäft in Belgien und den Niederlanden. Sie war zuletzt Vice President, Real Estate & Customer Experience Lead Europe bei Prologis. Ihr Fokus lag auf der Leitung der Customer Experience Teams. Zudem war sie im Bereich Asset Management aktiv.

Neue Impulse

„Wir engagieren uns sehr dafür, unsere Mitarbeitenden intern zu fördern, wo immer wir können, und diese beiden Beförderungen sind ein Beweis für genau diese Unternehmenskultur“, sagt Ben Bannatyne, President, Prologis Europe. „Nun freuen wir uns auf die neuen Impulse, die Jessica Pilkes und Björn Thiemann in ihren neuen Positionen gemeinsam mit ihren Teams geben werden – das betrifft unseren Kundenfokus sowie unser Engagement für Umwelt, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.“

Werdegang von Pilkes und Thiemann

Seit Juli 2020 ist Björn Thiemann bei Prologis. Zuvor war er sieben Jahre als Head of Fund Management Europe/Global bei Union Investment Real Estate in Hamburg tätig und verantwortete dort die Führung und Steuerung der offenen Immobilienfonds UniImmo:Europa und UniImmo:Global mit einem Gesamt-Fondsvolumen von zirka 17,5 Milliarden Euro. Davor hatte er fünf Jahre lang die Position als Head of Fund Management Europe bei Deka Immobilien Investment in Frankfurt inne. Björn Thiemann ist Diplom-Betriebswirt (FH) und hat zudem ein Studium zum Diplom-Immobilienökonom abgeschlossen. Jessica Pilkes arbeitet seit 2010 für Prologis – unter anderem als Property Manager Benelux und als Director, Head of Property Management Benelux.