Peri ist einer von „Deutschlands besten Ausbildern“

Die Peri AG gehört zu „Deutschlands besten Ausbildern 2021“. In der vom Wirtschaftsmagazin „Capital“ und der Talent Plattform „Ausbildung.de“ bereits zum fünften Mal durchgeführten Studie konnte das Familienunternehmen sowohl im Bereich Ausbildung als auch im Bereich Duales Studium die bestmögliche Auszeichnung mit 5 Sternen erzielen. Peri gehört damit zu den besten Ausbildern Deutschlands. „Das ganze Ausbildungs-Team freut sich sehr über diese Auszeichnung“, sagte Simon Flandi, Leiter der Ausbildung bei Peri und ergänzte: „Wir haben in den letzten Jahren viel getan, um unseren Azubis und Studierenden eine sehr gute, fundierte und praxisnahe Ausbildung und Berufsvorbereitung zu ermöglichen.“

Peri hat in den letzten Jahren weiter in das 2019 neu eröffnete Ausbildungszentrum am Stammsitz Weißenhorn investiert. Durch die Einführung von e-Learning im Jahr 2021 durch Mobile Learning Smart Factories (MLS) und das Heidenhain Interactive CNC-Training HIT wurde das Thema Ausbildung 4.0 weiter erfolgreich vorangetrieben, heißt es aus dem Unternehmen.

2021 starteten 46 Auszubildende und duale Studenten mit einer Ausbildung bei Peri. Insgesamt arbeiten aktuell 78 Azubis und 53 duale Studenten bei Peri an ihrer beruflichen Zukunft. Eine Ausbildung beziehungsweise duales Studium in unterschiedlichen Berufsfeldern ist bei Peri mittlerweile nicht nur am Stammsitz des Unternehmens in Weißenhorn, sondern auch in vielen deutschen Peri Niederlassungen möglich, so etwa in Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig.

Insgesamt haben 652 Unternehmen mit rund vier Millionen Angestellten und 118.000 Auszubildenden an der Studie teilgenommen. Alle mussten einen detaillierten Fragenkatalog beantworten und wurden nach denselben Kriterien bewertet. Von den teilnehmenden Unternehmen erhielten im Bereich Ausbildung 177 das Spitzenergebnis von fünf Sternen, im Bereich Duales Studium schafften 119 das bestmögliche Ergebnis mit fünf Sternen.