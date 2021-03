Peri aus Weißenhorn für gedruckte Häuser ausgezeichnet

Die Peri GmbH, einer der weltweit führenden Hersteller von Schalungs- und Gerüstsystemen, wurde im Rahmen des deutschlandweiten Innovationswettbewerbs TOP 100 als Top-Innovator 2021 ausgezeichnet. Die Jury würdigte damit die Innovationskraft und die überdurchschnittlichen Innovationserfolge des Familienunternehmens mit Sitz im bayrischen Weißenhorn.

TOP 100 ist der einzige Wettbewerb in Deutschland, der das Innovationsmanagement von Unternehmen untersucht und auszeichnet. Damit würdigt der Preis nicht nur den „Output“ eines Unternehmens an neuen Produkten und Dienstleistungen. Entscheidend mitbewertet wird auch das Potenzial und damit die Zukunftsfähigkeit, die in einem Unternehmen steckt.

Innovationskraft als Teil der „unternehmerischen DNA“

„Das ganze Peri Team ist stolz auf diesen Erfolg und freut sich über diesen Preis“, betont Thomas Imbacher, Geschäftsführer Innovation & Marketing der Peri Gruppe. „Innovationskraft gehört zu uns. Sie ist fester Teil unserer Kultur und unserer unternehmerischen DNA. Dabei sind Erfindergeist und Kreativität für uns immer Mittel zum Zweck, um unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Vor allem auch diese Haltung wurde mit der Wahl unter die TOP 100 gewürdigt.“

Innovation laufe bei Peri auf vielen unterschiedlichen Ebenen ab. Neben der Forschungs- und Entwicklungsarbeit an neuen physischen und digitalen Produkten und Dienstleistungen für konkrete Anwendungsfälle im Peri Kerngeschäft gehe das Unternehmen einen Schritt weiter. In einem eigenen Think Tank beschäftigt sich ein Team mit potenziellen Kundenbedürfnissen, disruptiven Technologien und den damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen für das Unternehmen. Aus diesem, auf Zukunftsszenarien basierenden, Innovationsansatz entstand 2020 die gelungene Industrialisierung der 3D-Betondrucktechnologie und der 3D-Druck der ersten beiden Wohnhäuser in Deutschland.

Für die diesjährige Hauptrunde von TOP 100 hatten sich insgesamt 389 Unternehmen für einen Platz unter den letzten 100 beworben. Peris Innovationsmanagement wurde in einem anspruchsvollen Wettbewerbsprozess anhand von über 100 Prüfkriterien aus fünf Kategorien – darunter Innovationserfolg, Innovationsklima, Prozess & Organisation und weiteres gründlich geprüft. Am Schluss stand für die Fachjury fest: Peri gehört zu den TOP 100 innovativsten Unternehmen des diesjährigen Wettbewerbes. Welchen Platz genau Peri belegt hat wird im November 2021 im Rahmen der offiziellen Preisverleihung verkündet.

Die wissenschaftliche Leitung des TOP 100 Wettbewerbes liegt Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der renommierte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband BVMW.

Diese Häuser hat das Unternehmen im Jahr 2020 gedruckt

Ende letzten Jahres hat das Unternehmen verkündet, im bayerisch-schwäbischen Wallenhausen ein Wohnhaus mit einem 3D-Betondrucker herzustellen. Nachdem das Familienunternehmen Ende September 2020 den Druck des ersten Wohnhauses in Deutschland im westfälischen Beckum bekannt gab, enstand im November bereits das nächste Haus mit Hilfe eines 3D-Betondruckers.