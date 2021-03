Wanzl aus Leipheim als Technologiepartner ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie bereits im Vorjahr 2020 sichert sich Wanzl erneut den Top Supplier Retail Award 2021 in der Kategorie Best Customer Experience – in diesem Jahr als Technologie-Partner des reta-Preisträgers tegut. Als einer der ersten in Deutschland entwickelte der hessische Supermarktbetreiber tegut gemeinsam mit RetailExperte Wanzl ein digitales Ministore-Konzept. Hier können Kunden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche die wichtigsten Produkte des täglichen Bedarfs einkaufen. Zutritt und Bezahlung werden dank smarter Technik über die tegut-App oder Lösungen für Giro- oder Kreditkarten geregelt. Der HightechMinistore „tegut teo“ beruht auf dem Konzept Mobile Store, welches Wanzl erstmals auf der EuroShop 2020 vorgestellt hatte.

Digitale Veranstaltung aufgrund von Corona

Die reta-Awards 2021 verlagern sich dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich in den digitalen Bereich. Im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 15. März 2021 zum Auftakt der EHI Innovation Days stellen die Gewinner der reta-Awards 2021 ihre Projekte noch einmal vor und werden gewürdigt. Die Veranstaltung kann nach vorheriger Anmeldung hier per Livestream kostenfrei verfolgt werden. Mit den reta-Awards zeichnen die Initiatoren, das wissenschaftliche Institut des Handels EHI Retail Institute, jedes Jahr Unternehmen für die Implementierung herausragender und innovativer Technologielösungen im Einzelhandel aus. Für den Top Supplier Retail Award kooperiert das EHI mit dem Fachmagazin Lebensmittel Zeitung. Ihre Preise können die Gewinner erstmalig nicht persönlich entgegennehmen, sondern erhalten diese per Post.

Das sagt der Wanzl-Geschäftsführer zu der Ehrung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Bernhard Renzhofer, Geschäftsführer Vertrieb bei Wanzl, erklärt: „Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem Konzept der automatisierten Kleinfläche den Top Supplier Retail Award erhalten haben. Als ganzheitlicher Systemanbieter hat Wanzl damit den Grundstein gelegt, um einen autonomen Einkauf anzubieten. Wir freuen uns auch in Zukunft die Digitalisierung des Handels mit unseren Ideen und in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern entscheidend mitzugestalten.“

So erklärt die Jury die Auszeichnung

In den Augen der Jury, bestehend aus Vertretern von Industrie, Universitäten und Forschungseinrichtungen, habe sich Wanzl mit seinem Hightech-Ministore als herausragende Lösung mit außerordentlichem, strategischem Nutzen für den Handel verdient gemacht. Ulrich Spaan, Mitglied der Geschäftsleitung des EHI, lobt Wanzl: „Mit ‚teo‘ hat tegut… eine zukunftsweisende Strategie für digitalisierte Kleinflächen vorgelegt. Wir gratulieren Wanzl für die erfolgreiche Unterstützung dieses Projekts und die damit verbundene Auszeichnung als Top Supplier Retail. Die Nutzung des Stores ist einfach und intuitiv, sodass den Kunden eine einzigartige Einkaufserfahrung ermöglicht wird.“

Autonomes Einkaufen als Konzept

Der innovative Minishop „tegut teo“ setzt auf autonomes Einkaufen rund um die Uhr. Auf einer Verkaufsfläche von 50 Quadratmeter können Kunden zu jedem Zeitpunkt 950 Produkte des täglichen Bedarfs einkaufen und per App oder an Self-Checkout-Terminals bezahlen. Zugang zu dem Ministore erhalten Kunden entweder mit einem QR-Code in der tegut-App oder ihrer Giro- oder Kreditkarte. Im Markt bewegen sich die Kunden nun wie gewohnt