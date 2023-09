Neun Auszubildende beginnen bei Möbel Inhofer ihr Berufsleben

Ausbildungsstart

15 junge Leute haben am 01. September ihre Ausbildung bei Möbel Inhofer in Senden begonnen. Nach bestandener Prüfung haben gleichzeitig 14 junge Mitarbeiter einen festen Job erhalten. So sorgt das Unternehmen für seinen Nachwuchs.

15 Auszubildende sind am Freitag bei Möbel Inhofer ins Berufsleben gestartet. Im Einrichtungshaus in Senden können junge Leute verschiedene Berufe erlernen. Die Auswahl ist breitgefächert. So starteten am 1. September Auszubildende für Büromanagement, Kaufleute für E-Commerce, Einrichtungsfachberater (Kaufleute im Einzelhandel), Schreiner und Fachkräfte für Möbel-, Küchen und Umzugsservice. Außerdem absolvieren zwei Studierende der DHBW Heidenheim ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik beziehungsweise Handel. 14 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Sommer ihre dreijährige Ausbildung mit der Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, erhielten ein Jobangebot und nahmen jetzt ihre erste feste Stelle im Einrichtungshaus an.

Über 1.000 Mitarbeiter bei Möbel Inhofer

„Wir haben in den vergangenen Jahren Zusatzprogramme und Extrakurse organisiert und ermöglichen so unseren Azubis eine Topausbildung“, erklärte Geschäftsführer Dr. Peter Schorr. Er führte weiter aus: „Wir können absolut sichere Arbeitsplätze garantieren. Unser familiengeführtes Einrichtungshaus gehört nicht nur zu einem der wichtigsten und größten Ausbildungsbetriebe in der Region, sondern ist mit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein bedeutender und gesunder Arbeitgeber“.

Als Top Arbeitgeber ausgezeichnet

Den Auszubildenden werde laut Möbel Inhofer durch Projekte, Trainees und Ausflüge ein guter Einstieg ins Berufsleben geboten. Die IHK Neu-Ulm honorierte das Programm mit dem Qualitätssiegel „Top Ausbildung“. Das Sendener Eirichtungshaus wurde außerdem auch in der Kategorie „Deutschlands Beste Arbeitgeber“ im Rahmen einer Umfrage der Tageszeitung „Die Welt“ ausgezeichnet. Bei Möbel Inhofer sind zudem noch weitere Ausbildungsplätze verfügbar: Kurzentschlossene können sich noch in den Bereichen Einrichtungsberater, Schreinerei und Koch bewerben.