Neuer Vertriebsleiter bei Beurer

Am 01.04.2020 übernahm Holger Nicolei die Position des Vertriebsleiters Retail für Deutschland bei Beurer. Seitdem verantwortet er damit alle relevanten Retail-Vertriebskanäle im Inland. Als Schnittstelle zwischen dem Vertrieb, Produkt/Marketing und der Geschäftsleitung soll er sämtliche Geschäftsaktivitäten und Kooperationen im Blick behalten sowie die Vertriebsstruktur noch stärker vernetzen. In seiner Funktion berichtet er direkt an Sebastian Kebbe, Direktor Marketing & Vertrieb Europa der Beurer GmbH.

Berufliche Stationen von Holger Nicolei

Holger Nicolei startete Ende 2015 bei Beurer als Vertriebsleiter und war jahrelang Ansprechpartner für Kunden und Partner in den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, DIY und Drogerien. Auch vorherige Stationen seiner beruflichen Laufbahn, unter anderem bei Seiko, Citizen, Sharp und Toshiba, brachten ihm Erfahrungen im Sales und Kontakte zu Entscheidungsträgern im Handel.

„100-jährige Erfolgsgeschichte von Beurer weiter vorantreiben“



„Es ist eine wunderbare Aufgabe, die Tradition bei Beurer zu erleben und das Unternehmen mit qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten für den Bereich Gesundheit und Wohlbefinden in ein neues Zeitalter zu führen. Dafür steht eine Top-Mannschaft aus Verkaufsleitern und dem dazugehörigen Support zur Verfügung. Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen, um die über 100-jährige Erfolgsgeschichte von Beurer weiter voranzutreiben", sagt Holger Nicolei zu seinem neuen Verantwortungsbereich.

Über Beurer

Beurer wurde 1919 in Ulm gegründet und steht für Gesundheit und Wohlbefinden. In diesem Segment ist das Traditionsunternehmen heute in mehreren Produktsparten führend: unter anderem als Marktführer in Europa im Bereich Schmiegsame Wärme, Marktführer in Deutschland für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte, sowie als einer der führenden Anbieter von Personenwaagen in Europa. Das Familienunternehmen unterhält ein weltweites Distributionsnetz in mehr als 100 Länder und beschäftigt derzeit rund 1000 Mitarbeiter.

Das Portfolio wird in allen Bereichen kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte für die Heimanwendung. Darunter finden sich Personenwaagen, Küchenwaagen, Kofferwaagen, Luftreiniger, Luftentfeuchter, Luftwäscher, Thermo-Hygrometer, Aroma Diffuser, Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, mobile EKG-Geräte, Hörhilfen, Pulsoximeter, Inhalatoren, Fieberthermometer, ein Schlafsensor, Lichtwecker, ein Schnarchstopper, Tageslichtlampen, Infrarotlampen, TENS/EMS Geräte, Massageprodukte, Entspannungshilfen, Haarentfernungsgeräte, FaceCare und HairCare Produkte, ein cellulite releaZer, Kosmetikspiegel, Maniküre/Pediküre Sets, eine Babycare Linie, Basalthermometer, Aktivitätssensoren und Pulsuhren.